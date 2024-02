Pour moins de 100 €, cet écran PC incurvé de 24 pouces de chez Samsung est idéal pour les télétravailleurs

Si vous passez la plupart de votre temps sur votre PC pour travailler, il est indispensable d’avoir un matériel de bonne qualité. Si vous pensez investir dans un écran PC plus grand et incurvé, voici un bon plan à ne pas rater. C’est chez Amazon que l’écran PC Samsung de 24 pouces passe actuellement à 99 € au lieu de 139 € et ce grâce à une réduction de 29 %.

Cet écran PC Samsung est à un excellent rapport qualité/prix chez Amazon

Actuellement affiché à moins de 100 €, cet écran magnifique de la marque Samsung devient une très belle opportunité. En effet, grâce à cette belle promotion, il affiche désormais un excellent rapport qualité/prix qui ne manquera pas de vous apporter une entière satisfaction. Toutefois, avant de valider votre commande, prenez quelques instants pour en savoir plus sur ce modèle proposé.

L’écran PC Samsung S36C se distingue des autres grâce à sa dalle HD magnifique incurvée de 24 pouces avec une courbure de 1800R et une définition FHD de 1920 x 1080 p. Il propose un excellent taux de rafraichissement pouvant aller jusqu’à 75 Hz pour un temps de réponse de 4 ms. Cette dalle va vous permettre d’avoir une très bonne visibilité pour travailler avec la sensation d’avoir votre regard enveloppé dans l’image.

Ces caractéristiques techniques sont impressionnantes par rapport au prix affiché mais ce n’est pas tout car son design est également à la hauteur. Il arbore un design sobre et élégant tout en restant assez compact puisque même disposé sur votre bureau, vous aurez assez de place pour en disposer un second à côté. Pour cela, le socle se règle facilement, ce qui vous permettra de gérer l’inclinaison dont vous avez besoin.

