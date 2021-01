CES 2021 : ce fauteuil massant à 30 000 dollars est boosté à l’intelligence artificielle

Le fauteuil massant Quantum de Bodyfriend – Crédit : Bodyfriend / CES

Le CES est le salon mondial annuel consacré à l’innovation technologique. L’édition 2021 a beau se dérouler virtuellement en ligne à cause de la pandémie, elle n’est pas pour autant inférieure aux précédentes en termes de surprises. En plus des téléviseurs LG transparents pour les bars à sushis, de la voiture électrique VISION-S de Sony et même d’un masque Bluetooth pour se protéger de la Covid-19, nous avons eu droit comme chaque année à la présentation d’un nouveau fauteuil massant à la pointe de la technologie qui propose notamment un massage du cerveau et des acouphènes.

Quantum propose un système audio Bang & Olufsen et une alimentation statique sans coupure

Bodyfriend est une société sud-coréenne qui s’est forgé une réputation dans le domaine des technologies de massage grâce à ses fauteuils haut de gamme. Le dernier-né de la gamme s’appelle Quantum et il coûte plus cher qu’une voiture premium. À 30 000 dollars, le fauteuil Quantum est bien évidemment doté d’intelligence artificielle comme de plus en plus d’appareils, mais il est aussi équipé d’un système audio Bang & Olufsen. De plus, grâce à son alimentation statique sans coupure, le massage n’est jamais soudainement interrompu par une coupure d’électricité impromptue.

L’IA de reconnaissance vocale permet à l’utilisateur de contrôler le fauteuil sans passer par les commandes tactiles de l’écran de 10,1 pouces. Celui-ci offre d’ailleurs plusieurs options de divertissement en plus de l’interface utilisateur du fauteuil qui montre en continu les parties du corps stimulées par le massage. Avec son capteur thermique, Quantum fournit également de « l’air chaud et froid de qualité automobile » pour ajuster le massage en fonction de la saison.

Enfin, le fauteuil Quantum de Bodyfriend a reçu le « CES Innovation Award 2021 » grâce à ses nouvelles technologies en termes de massage. Par contre, il faut prévoir un peu de place pour le mettre dans son salon. Avec un poids de 151 kg et une longueur de 154 cm, Quantum ne rentre pas facilement dans tous les espaces. D’ailleurs, une autre société sud-coréenne a reçu la « Best of Innovation Award ». Il s’agit de LG pour son nouveau téléviseur OLED de 48 pouces destiné aux joueurs.

Source : Digital Trends