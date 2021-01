CES 2021 : LG présente ses téléviseurs OLED evo, QNED Mini LED et Nanocell

Le QNED est le premier téléviseur de LG avec une dalle Mini LED – Crédit : LG

LG a profité de l’ouverture virtuelle du CES 2021 pour faire sa première présentation. Outre ses innovations technologiques telles que le téléviseur OLED transparent de 55 pouces qui équipe les bars à sushis ou qui transforme un lit traditionnel en Smart Bed et le téléviseur OLED pliant de 48 pouces pour le gaming, le constructeur sud-coréen a présenté sa nouvelle gamme de téléviseurs conventionnels pour l’année 2021.

Un téléviseur OLED de 48 pouces et une nouvelle dalle OLED evo

La nouvelle gamme OLED pour 2021 de LG se décline dans quatre modèles différents, à savoir A1, C1, G1 et Z1 qui seront disponibles dans plusieurs tailles d’écran. Le téléviseur G1 sera le seuil à accueillir la nouvelle dalle OLED evo en 55, 65 et 77 pouces. LG a déclaré que l’OLED evo offre « une meilleure luminosité pour des images lumineuses et percutantes avec une clarté, des détails et un réalisme incroyables ».

Les nouveaux téléviseurs OLED evo G1 en 55, 65 et 77 pouces – Crédit : LG

L’A1 reste le plus abordable de la gamme OLED et le C1 sera le premier téléviseur OLED de LG à être disponible en 48 pouces pour les joueurs, ce qui lui a valu de recevoir la « Best of Innovation Award ». Ce modèle sera aussi disponible avec une diagonale de 83 pouces. En ce qui concerne le Z1, c’est le seul téléviseur 8K de cette année disponible en 77 ou 88 pouces.

LG a également annoncé son nouveau processeur, l’Alpha 9 Gen 4 doté non pas d’une intelligence cognitive comme les BRAVIA XR de Sony, mais d’une intelligence artificielle pour des images de meilleure qualité grâce à des traitements plus « intelligents ». L’Alpha 9 Gen 4 équipera tous les modèles OLED, à l’exception de l’A1 qui possède l’Alpha 7 Gen 4. De plus, les téléviseurs OLED bénéficieront de la nouvelle interface utilisateur webOS 6.0 et de la technologie AI Sound Pro pour un son surround 5.1.2.

LG se lance dans la technologie d’affichage Mini LED avec les téléviseurs QNED

Cette année, le constructeur sud-coréen s’est décidé à emboîter le pas à ses concurrents en se lançant finalement dans la technologie d’affichage Mini LED. Les nouveaux téléviseurs QNED, à savoir les QNED99, QNED95, QNED90 et QNED85 en 4K et 8K (de 65 à 86 pouces) seront les premiers de LG à bénéficier de dalles Mini LED.

Les nouveaux téléviseurs QNED avec dalles Mini LED – Crédit : LG

Enfin, LG a également annoncé conserver la gamme de téléviseurs NanoCell cette année, malgré l’arrivée des QNED. D’ailleurs, le processeur Alpha 9 Gen 4 équipera aussi les QNED99, QNED95, NANO95 et NANO99. Du côté logiciel, LG a présenté la fonction « Game Optimizer » qui optimise l’image en fonction du jeu à l’écran et il a confirmé que les modèles OLED seront tous compatibles avec G-Sync et FreeSync tout en bénéficiant d’un temps de réponse de 1ms. La compatibilité HDMI 2.1 sera disponible sur les OLED ainsi que sur les modèles QNED et NanoCell haut de gamme.

Source : NotebookCheck