C’est confirmé : Reddit empêche Bing d’accéder à ses pages, pourquoi une telle décision ?

Les moteurs de recherche comme Bing ne sont plus les bienvenus sur Reddit. Le réseau social a bloqué leurs robots d’indexation, sauf celui de Google. Le réseau social nie tout lien avec l’accord à 60 millions de dollars conclu en début d’année avec Alphabet.

Crédit : Envato

Google est désormais le seul à avoir le droit d’afficher des résultats issus de Reddit. Bing est bloqué, mais aussi tous les autres moteurs de recherche alternatifs comme DuckDuckGo ou Qwant. Seul le robot d’indexation de Google est autorisé. Pourtant, le réseau social insiste que cette décision n’a rien à voir avec l’accord signé en début d’année avec le géant de Mountain View.

Microsoft confirme que son moteur de recherche est bloqué par Reddit

Cette révélation est le fruit d’une enquête de 404media publiée ce mercredi. Microsoft confirme maintenant que Bing est bloqué par Reddit. “Nous respectons la norme robots.txt. Bing a cessé d’explorer Reddit après la mise à jour de leur fichier robots.txt le 1er juillet, qui interdit toute exploration de leur site“, déclare un porte-parole de Microsoft à Search Engine Land.

La norme robots.txt est lue par les divers robots qui parcourent internet, les crawlers. Lorsqu’ils respectent cette norme (car ils n’y sont pas obligés), la lecture du fichier leur dicte s’ils peuvent référencer un site ou non. C’est de cette manière que le New York Times avait procédé pour bloquer les IA. La mise à jour du fichier par Reddit vient maintenant bloquer les crawlers de tous les moteurs de recherche, sauf celui de Google.

Un accord à 60 millions de dollars entre Google et Reddit

Cette décision fait suite à un accord signé entre la direction de Reddit et celle de Google en début d’année. Dans une déclaration auprès The Verge, un représentant de Reddit nie tout lien entre l’accord à 60 millions de dollars et la décision d’autoriser uniquement le crawler de Google. L’entreprise serait la seule à avoir offert des garanties fiables concernant son utilisation de Reddit, notamment en matière d’IA.

À lire > Reddit est désormais côté en bourse, quelles conséquences pour les utilisateurs ?

Cet accord est risqué pour Google. L’entreprise est actuellement au cœur d’un procès aux Etats-Unis pour pratiques anticoncurrentielles et position de monopole sur le marché des moteurs de recherche. En s’assurant un accès exclusif à Reddit, le géant consolide encore sa position dominante.

À l’heure où la qualité des résultats de Search se détériore à cause de l’IA, Reddit devient une ressource indispensable d’informations. Le site a peu à peu phagocyté les forums d’antan (comme celui de Tom’s Guide), avec la création de “subreddits” dédiés à tous les sujets. Il est la garantie d’une information d’origine humaine, avec un système de votes qui fait apparaître systématiquement la meilleure réponse selon les utilisateurs.

C’est pourquoi certains effectuent leur recherches sur Google avec les termes recherchés suivis de la mention “Reddit”. De quoi obtenir une réponse fiable, si la question a déjà été posée. La décision du réseau social vient empêcher cet emploi pour les utilisateurs de Bing et des autres moteurs de recherche, pour la réserver à ceux de Google.