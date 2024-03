Reddit fait une entrée explosive en bourse, quelles conséquences pour les utilisateurs ?

Reddit faisait une entrée remarquée sur les marchés financiers ce mercredi, avec un cours de l’action en hausse de 48 % à la fin de la première journée d’échanges. Cette introduction à la bourse de New York pourrait avoir de fortes conséquences pour les utilisateurs des forums.

© Envato

Après 19 ans d’existence, la direction de Reddit a décidé de se lancer en bourse. Mercredi, les actions du réseau social s’échangeaient pour la première fois sur les marchés financiers, avec une action fixée à 34 dollars. Un prix de départ de départ ambitieux pour le site qui rassemble des milliers de forums. En effet, c’était le haut de la fourchette attendue par les analystes des marchés financiers.

Mais pas suffisamment haut pour effrayer la bourse de New York. Le lendemain jeudi 21 mars, le cours de l’action s’ouvrait à 47 dollars, un bond de 48 %. Et ce n’était pas terminée. Durant la journée, les actions RDDT se vendaient au plus haut à 57,80 dollars, soit une augmentation de 70 %. Une entrée explosive en bourse qui pourrait avoir de fortes conséquences sur les utilisateurs du site.

L’IA serait la clé pour rendre Reddit enfin rentable

Reddit est une entreprise déficitaire et n’a pas réalisé de bénéfices depuis son lancement en 2005. Toutefois le réseau social a su attirer les investisseurs ces derniers jours en évoquant l’intelligence artificielle (IA) générative, la poule aux oeufs d’or de Nvidia. En effet, le contenu de Reddit constitue le terrain d’entraînement idéal pour les IA, avec ses questions et réponses sur à peu près tous les sujets de l’univers.

C’est notamment pour cela que Reddit a bloqué le ratissage en données de ChatGPT l’année dernière. OpenAI était sommé de payer pour entraîner son grand modèle de langage GPT sur les données du réseau social. Le mois dernier, Reuters rapportait ainsi que Reddit avait autorisé Google à entrainer ses produits comme Gemini sur ses données, pour 60 millions de dollars par an.

À lire > Reddit est sommé de révéler l’adresse IP de ses utilisateurs qui parlent de piratage

Quelles conséquences pour les utilisateurs de Reddit ?

Les utilisateurs doivent d’abord s’attendre à ce que leurs échanges anonymes soient décortiquées par les modèles d’intelligence artificielle à des fins d’apprentissage. Par ailleurs Reddit va maintenant trouver le maximum de moyens de faire entrer des revenus.

Certaines mesures ont déjà été prises. En juin, Reddit était victime d’un chantage par des pirates. Ces derniers menaçaient de divulguer le tout, si le réseau social ne revenait pas sur sa décision de rendre son API payante. Par cette mesure financière, le réseau social a enterré de nombreuses applications tierces qui offraient une autre interface du site. Ce type de décisions devraient devenir monnaie courante maitenant que le site doit rendre des comptes aux actionnaires.