Cet ordinateur Lenovo a un écran extensible qui double sa hauteur

Un prototype ambitieux © Lenovo

Lenovo a profité de son évènement Tech World 2022 pour dévoiler des prototypes ambitieux d’appareils dotés d’écrans OLED enroulables. Notre attention s’est notamment portée sur un ordinateur portable dont la dalle peut gagner le double de sa taille initiale en glissant gracieusement vers le haut.

À l’origine, les ordinateurs portables étaient exclusivement utilisés en mode nomade. Au fil du temps, ils sont devenus de plus en plus puissants, suffisant ainsi au commun des mortels pour les tâches bureautiques, le streaming ou la navigation sur Internet. Les plus performants permettent même de jouer et d’utiliser des logiciels de montage gourmands en ressources.

Écran extensible de Lenovo : une innovation bien sentie

À domicile, vous pouvez associer votre PC portable avec un moniteur externe afin d’obtenir un écran plus grand. Chose qui ne sera pas nécessaire avec le futur ordinateur de Lenovo qui pourra s’agrandir partout en un clin d’œil. Au lieu de se plier en deux comme certains de ses congénères, le PC actionnera un mécanisme coulissant qui étendra la hauteur de son écran. Ce qui ouvre notamment des perspectives intéressantes pour le multitâche.

Reste désormais à voir si ce prototype ambitieux vanté par Lenovo deviendra réalité à l’avenir. Notez que le constructeur prévoit également de mettre au point un smartphone enroulable avec un fonctionnement identique. Vous pouvez les voir en action dans la vidéo de démonstration ci-dessous :

La marque chinoise est bien implantée sur le marché des ordinateurs portables. Aux dernières nouvelles, Lenovo a lancé ces derniers PC portables gamer de 16 pouces en QHD avec une fréquence de rafraîchissement pouvant atteindre les 240 Hz. Côté ultrabook, nous avons testé il y a quelques semaines le Lenovo Yoga Slim 7i Carbon qui fait le taff malgré une connectique restreinte et une autonomie moyenne en streaming.