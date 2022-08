Cet outil gratuit restaure instantanément les vieilles photos grâce à l’IA

Le travail de l’IA sur les photos usagées – Crédit : YouTube What’s AI

Bien avant l’ère des photophones ultra perfectionnés comme l’iPhone 13 Pro Max, la photographie sur pellicule était la norme. Si les photos sont désormais dématérialisées, de nombreux clichés d’antan garnissent encore nos albums physiques et nos cartons poussiéreux. Et celles-ci se sont abîmées inexorablement, ne pouvant pas échapper à l’usure du temps. Mais il est possible de leur insuffler numériquement une seconde jeunesse sans être un crack de la retouche photo.

Il existe en effet un outil gratuit de restauration que vous pouvez tester en ligne. Il est basé sur le modèle d’intelligence artificielle GFP-GAN. « Celui-ci fait de son mieux pour comprendre ce qu’il y a dans l’image, combler les lacunes ou ajouter des pixels si l’image est de faible résolution », détaille Louis Bouchard, spécialiste de l’intelligence artificielle qui a pondu une vidéo détaillée à ce sujet :

Un outil de restauration impressionnant mais imparfait

Pliures, taches, saleté, détails flous… Tel est le lot de nombreuses photographies de jadis. Si vous en possédez, il suffit de les scanner puis de les télécharger sur l’outil avant d’appuyer sur le bouton « Restore photo ». Le résultat peut être saisissant de réalisme mais peut également s’écarter de la réalité. Et pour cause, l’IA ne fait que des suppositions sur des détails manquants ou des parties endommagées afin de proposer des améliorations.

À lire > Cette intelligence artificielle différencie les théories du complot et les véritables conspirations

Les chercheurs concèdent ainsi qu’il pourrait avoir « un léger changement d’identité » entre la photo originale et la photo retouchée. « Reconstruire la même personne à partir d’une image basse définition impliquerait que nous savons exactement à quoi elle ressemblait à l’époque, ce que nous ne savons pas », précise Louis Bouchard. « Nous nous basons sur notre connaissance des humains et de leur apparence habituelle pour faire des suppositions sur l’image floue et créer des centaines de nouveaux pixels ».

C’est ce que nous avons constaté en retouchant plusieurs photos très anciennes (et très abîmées) avec l’outil. Sur un cliché de groupe, l’IA est parvenue à retoucher les sujets très flous en proposant une interprétation de leurs traits. Mais elle s’est concentrée uniquement sur les visages, snobant les autres parties des corps et de la scène, ce qui crée un décalage étrange sur le rendu final. Le résultat est bien plus probant sur une photo d’identité avec un seul sujet même si le rendu souffre d’un manque de naturel.

Toujours au rayon des vieux clichés, testez également l’outil Deep Nostalgia qui donne vie aux anciennes photos.