Cette entreprise achète vos données au lieu de les collecter discrètement

Si de nombreuses compagnies font tout leur possible pour récupérer le maximum de données possibles des utilisateurs, SavvyShares joue la transparence et vous propose de les acheter.

Le monde se veut de plus en plus connecté et de nombreux scandales de vols de données éclatent régulièrement. Bien évidemment, les entreprises qui fournissent des services gratuits doivent trouver des financements. Si certaines font le choix de la publicité, qui s’avère envahissante, d’autres revendent simplement les données collectées de leurs utilisateurs. Un moyen simple et discret de proposer un contenu gratuit.

Face au manque d’information dans ce domaine et surtout la méconnaissance des utilisateurs, des entreprises comme Apple et sa nouvelle politique ATT mettent les pieds dans le plat et proposent de mettre l’accent sur l’information aux utilisateurs. Si cela déplait fortement à Google, Facebook et consorts, le but de cette politique n’est pas de limiter les données transmises, mais de vous informer de ce que vous transmettez.

D’un autre côté, SavvyShares pousse le concept plus loin. À défaut de limiter la fuite des données, l’entreprise propose directement de les acheter en garantissant une utilisation sécurisée et en toute transparence sous couvert de la California Consumer Privacy Act et de la General Data Privacy Regulation, un organisme européen.

Un panel 2.0

SavvyShares fonctionne à la base comme n’importe quel panel d’utilisateurs existant. Le but d’un panel est d’étudier vos habitudes de consommation et en échange de votre temps, vous obtenez une forme de paiement. Traditionnellement, les points collectés s’échangent dans un catalogue qui contient divers articles et parfois même des chèques cadeaux qui peuvent être utilisés librement.

Dans un panel consommateur, l’usager répond à des enquêtes et des questionnaires pour cumuler des points. Si cet élément est quasi constant, de nombreux panels cherchent à diversifier leurs sources de données. L’un des plus gros panels en France s’appelle Nielsen et propose à ses utilisateurs de scanner l’ensemble des courses effectuées pour ensuite générer des statistiques utiles aux entreprises. Si cela peut paraître contraignant, cette manipulation peut rapporter plusieurs centaines d’euros de chèques cadeaux sur une année.

De son côté, Savvyshare propose une autre méthode simple et transparente pour l’utilisateur. Il s’agit d’une application qui tourne en fond sur votre smartphone et qui récupère votre activité en ligne. L’entreprise a donc accès à votre historique de recherche, les sites visités et le temps que vous y passez. À savoir qu’une extension pour les navigateurs Chrome, Edge et Firefox est aussi disponible. Il est important de noter que vous avez le contrôle sur le partage de vos informations au travers des applications tierces telles que les réseaux sociaux. Aucune donnée n’est collectée sans votre accord préalable.

La société vous propose donc de devenir acteur de la fuite de vos données au lieu d’être simplement victime de celle-ci.

