Cette friteuse sans huile est à un prix inférieur à 27 € chez Amazon

Si vous avez envie de tester la friteuse sans huile mais que voulez commencer petit, voici une offre incroyable à saisir chez Amazon. En effet, actuellement la friteuse Cecotec Cecofry Pixel 2500 bénéficie d’une remise incroyable de 60 % ce qui fait chuter son prix à seulement 26,90 € au lieu de 66,90 €.

CLIQUEZ ICI POUR ACCEDER A CE BON PLAN

Une friteuse sans huile pour deux personnes à moins de 30 €

Si vous êtes deux à la maison et que vous souhaitez manger sainement, cette offre est pour vous. En effet, conçue pour une ou deux personnes, cette friteuse Cecofry Pixel 2500 propose de nombreux avantages qui vont certainement vous séduire. Si vous avez déjà envie de vous faire une première idée, voici tout de suite quelques informations supplémentaires pour vous décider.

Cette friteuse qui promet une cuisson saine est donc affichée au prix incroyable de 26 €. Avec elle vous pourrez bien évidemment faire cuire vos frites mais aussi votre poulet, votre viande et des légumes soit un appareil très pratique qui vous permettre de manger rapidement mais surtout de manger mieux.

Petite, compacte et légère, elle se rangera parfaitement dans votre cuisine. Performante avec une puissance pouvant aller jusqu’à 1200 watts, elle cuira parfaitement tous vos aliments et ce de façon rapide et efficace. C’est grâce à son écran digital que vous pourrez effectuer vos réglages et lancer votre cuisson qui ne dépassera pas les 30 minutes pour une puissance pouvant aller de 80° à 200°C.

CLIQUEZ ICI POUR ACCEDER A CE BON PLAN

Toutefois, si votre famille est plus grande, prenez quelques instants pour découvrir notre comparatif des meilleures friteuses sans huile, vous y trouverez certainement un modèle adapté pour votre grande famille. Ainsi vous pourrez faire plaisir à tout le monde et surtout faire découvrir un nouveau mode de cuisson.