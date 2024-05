Friteuse sans huile Cecotec Cecofry Absolute à moitié prix chez Amazon

Vous ne passerez pas à côté de la friteuse sans huile. C’est l’appareil à avoir actuellement dans sa cuisine mais attention pas à n’importe quel prix. En effet, les promotions sont nombreuses et cette fois encore c’est chez Amazon que vous allez faire quelques économies. La friteuse Cecotec Cecofry Absolute 7600 est proposée à 58,90 € au lieu de 119,90 €.

CLIQUEZ ICI POUR ACCEDER A CE BON PLAN

Cecotec Cecofry Absolute 7600 : une friteuse à petit prix

Pour préparer facilement et rapidement de bons petits plats, cette friteuse est idéale. Rapide, facile à utiliser et performante, elle cuira en quelques minutes vos aliments : frites, viande, poisson ou encore légumes. A vous de choisir ce que vous voudrez déguster sur l’instant. Avant de craquer pour ce modèle, prenez le temps d’en savoir plus sur les caractéristiques qu’elle propose.

Cette friteuse Cecotec Cecofry Absolute 7600 possède une excellente puissance de 2000 watts. Sachez qu’elle pourra cuire vos aliments à une puissance allant de 80 à 200 °C, évidemment via la sélection du bon programme, elle s’adaptera parfaitement à votre aliment à cuire.

Concernant sa capacité, elle est de 7,6 litres et propose la technologie PerfectCook qui va donc permettre de cuire vos aliments avec seulement une cuire d’huile avec comme résultat une cuisson saine et une diversité intéressante pour la réalisation de vos bons petits plats familiaux.

Pour plus de sécurité, durant son utilisation la friteuse est équipée d’une protection contre la surchauffe et d’une base antidérapante. Pour un nettoyage complet, les différents éléments comme le panier et le tiroir sont amovibles.

CLIQUEZ ICI POUR ACCEDER A CE BON PLAN

Toutefois, si vous voulez prendre le temps de vous décider, consultez notre comparatif des meilleures friteuses, ainsi vous serez certain de faire le bon choix avant de valider votre panier.