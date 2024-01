Cette friteuse à air est à moitié prix pour les soldes

Si vous voulez découvrir la friteuse à air chaud, c’est le moment de craquer puisque ce modèle bénéficie actuellement d’une belle promotion. En effet, c’est durant les soldes chez Amazon que la friteuse Cecotec à air chaud 6L que son prix passe à 48,99 € au lieu de 109,90 € soit une très belle réduction de 55 %.

Cette friteuse à air chaud bénéficie d'une réduction de plus de 50 %

La friteuse à air chaud est un excellent appareil culinaire à avoir chez soi. Grâce à cette machine, vous allez pouvoir déguster des frites croustillantes, moins grasses et qui seront prêtes plus rapidement qu’une cuisson au four. Si elle vous tente, c’est le moment puisqu’elle est actuellement à moitié prix chez Amazon. Si vous êtes sur le point de craquer, voici quelques détails à connaître sur cette machine.

La friteuse Cecotec Cecofry Bombastik 6000 Full vous propose un mode de cuisson sans huile avec une capacité de 6L avec la présence de la technologie PerfectCook pour une cuisson plus saine. Du côté des performances, elle possède une puissance de 1700 W soit une cuisson qui sera plus rapide qu’avec votre four et surtout un résultat plus optimal.

A noter qu’elle est capable de réguler sa température entre 80° et 200° avec la possibilité de choisir parmi 12 modes préconfigurés pour une durée de cuisson allant de 0 à 60 minutes. Vous aurez la possibilité de faire cuire de nombreux aliments comme de la viande ou des légumes, la technique sera la même, il faudra juste y ajouter une cuillère d’huile, à vous ensuite de choisir le mode pour la bonne cuisson.

Concernant la sécurité, vous n’avez pas de crainte à avoir puisque la machine est conçue pour éviter la surchauffe, ce qui évitera tout accident domestique dans votre intérieur.

