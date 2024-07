Ninja Air Fryer MAX PRO : Amazon déstocke cette excellente friteuse sans huile pour la fin des soldes

Les soldes d’été touchent à leur fin et c’est donc le moment de réaliser les meilleures affaires comme avec cette friteuse sans huile Ninja. En effet, Amazon propose plus de 50 euros de réduction sur ce modèle au grand format (6,2 litres). Cette promotion fait passer son prix sous la barre des 100 euros.

Acheter le Air Fryer Ninja sur Amazon

Les friteuses sans huile ou Air Fryer sont devenus l’accessoire essentiel de notre cuisine si l’on souhaite préparer de bons repas sains. Alors même que le Prime Day vient de se terminer, Amazon continue à proposer de superbes offres pour les soldes avec cette promotion sur le Ninja Air Fryer MAX PRO. Son prix vient de passer de 149,99 €, à 91,99 €, soit une réduction de presque 40 % par rapport au tarif conseillé. De plus, avec sa capacité de 6,2 litres, c’est l’appareil parfait pour réaliser d’excellentes recettes pour toute la famille.

À lire aussi : notre sélection des meilleures friteuses sans huile du moment

🍟 La parfaite friteuse sans huile pour toute la famille

La friteuse sans huile Ninja Air Fryer MAX PRO est un modèle destiné aux grandes préparations. En effet, elle possède une cuve de 6,2 litres parfaite pour réaliser des repas jusqu’à 4 personnes. Côté technique, elle dispose d’une puissance de 2000 W et les températures peuvent atteindre 240 °C. Ensuite, elle possède 6 fonctions de cuisson différentes comme rôtir, cuir au four, Max Crisp, frite sans huile, déshydrater et réchauffer. En bref, elle embarque le strict essentiel pour un Air Fryer désormais disponible sous la barre des 100 euros.



Autre avantage de cette friteuse sans huile, il est possible de passer le bac directement au lave-vaisselle. C’est toujours un petit plus très appréciable. Pour le reste, le fabricant précise que ce modèle est capable de réaliser des plats frits avec en moyenne 75 % de matière grasse en moins par rapport à une friteuse traditionnelle. Dernier point, ce modèle est livré avec une paire de pinces en silicone.