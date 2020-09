Ce Game Boy n’a pas besoin de batterie, mais la console s’éteint toutes les 10 secondes

Une console de jeu vidéo portable permettant de jouer indéfiniment pourrait être le pire cauchemar des parents. Heureusement, ce prototype, nommé ENGAGE, présente quelques inconvénients de taille.

Crédit : ENGAGE Game Boy – ACM SIGCHI / Youtube

Ce Game Boy n’est pas seulement un jouet. C’est un nouveau concept, développé par des chercheurs de l’Université Northwestern et de l’Université technologique de Delft (TU Delft) aux Pays-Bas. La console sans batterie est une nouvelle étape vers une technologie qui pourrait être durable.

L’ENGAGE peut être utilisée pour jouer à n’importe quel jeu du Game Boy originale. En effet, vous avez juste à insérer une cartouche de jeu dans la fente à l’arrière. Néanmoins, la console présente beaucoup de problèmes. Premièrement, l’écran LCD est minuscule. C’est plus petit que celui de l’Analogue Pocket, qui a récemment été disponible en précommande.

Ensuite, comme vous pouvez le remarquer dans la vidéo ci-dessous, l’écran s’éteint après quelques secondes de jeu, avant de se rallumer. Heureusement, votre progression est à chaque fois sauvegardée juste avant que l’écran ne s’éteigne. Le joueur pourra donc reprendre instantanément son jeu à l’endroit exact où il l’avait laissé. La console est alimentée par la combinaison de l’énergie du soleil et des pressions sur les boutons pendant le jeu.

Pour garantir une durée de jeu acceptable entre les coupures, qui dépend du jeu auquel on joue, les chercheurs ont dû concevoir le matériel et la partie logicielle du système à partir de zéro pour qu’ils soient très économes en énergie. Le but est évidemment de pouvoir, à terme, jouer en continu sans coupures intempestives. Avec une telle console, le Game Boy pourrait bien revenir à la mode. Récemment, c’est une Nintendo Wii qui avait été transformée en Game Boy.

Ce Game Boy se veut très écologique

ENGAGE est avant tout un projet de recherche. Il permettra de déterminer comment les futures consoles de jeux pourraient être rendues plus durables et plus écologiques. Non seulement les consoles consomment beaucoup trop d’énergie, mais les batteries modernes utilisent du lithium, un minéral rare dont l’exploitation minière a un coût et un impact environnemental important.

Source : cnet