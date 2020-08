Un fan crée une Wii portable en forme de Game Boy Color

Bien qu’elle ait été abandonnée il y a quelque temps, la Nintendo Wii reste la console la plus importante dans la vie de nombreux joueurs.

Elle a initié de nombreuses personnes aux jeux vidéo grâce à sa bibliothèque de jeux amusants et facilement accessibles, mais aussi grâce à ses commandes innovantes.

Crédit : GingerOfMods

Alors que des fuites récentes suggèrent que Nintendo travaille sur une console Switch améliorée, GingerOfMods a travaillé sur une impressionnante console portable Nintendo connu sous le nom de Wiiboy Color. La Wii n’est plus supportée par Nintendo. En effet, elle a vu sa fonction multijoueur désactivée en 2014. Quelques années plus tard, en 2019, c’est le Wii Shop qui a été clôturé.

GingerOfMods a expliqué comment il a réussi à concevoir cette console. Le boîtier est imprimé en 3D et contient tout ce dont vous avez besoin pour faire fonctionner les jeux Wii, avec un écran IPS de 3,5 pouces en 480p. C’est moins que la définition de 1600×1440 de l’Analogue Pocket, la nouvelle console portable vendue en quelques minutes, qui permet de jouer aux jeux de Game Boy.

Pour les commandes, il a utilisé des manettes officielles de Nintendo Switch ainsi que certains boutons de la Nintendo DS Lite. Il a ensuite tout relié à une manette de GameCube. Des piles Samsung permettent à la console une autonomie de 2 à 3 heures. Côté connectiques, elle embarque un port USB-C et une prise jack. On retrouve également des gâchettes à l’arrière et un ventilateur à l’intérieur pour refroidir les composants.

Des fonctions intéressantes

L’une des caractéristiques les plus intéressantes de la console est la possibilité de la brancher sur le port USB d’une Wii authentique pour jouer à des jeux sur un téléviseur. Les jeux peuvent également être joués avec une manette Wii et un Nunchuck lorsque la Wiiboy Color est branchée sur une Wii.

GingerOfMods dit réfléchir à commercialiser sa console, mais ne sait pas ni quand, ni à quel prix. Attendez-vous cependant à un prix élevé à cause des heures de travail que nécessite sa fabrication. Pour les personnes intéressées, il faut le contacter directement sur les réseaux sociaux.

Source : GingerOfMods