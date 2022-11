Cette star du Seigneur des Anneaux a adoré la série Les Anneaux de Pouvoir

La série Les Anneaux de Pouvoir ne laisse pas indifférent. Dans le camp de ses admirateurs, on retrouve notamment un acteur emblématique de la saga de Peter Jackson.

Les valeureux Hobbits © New Line Cinema

Le mois de septembre a été marqué par la sortie de la série Les Anneaux de Pouvoir. Celle-ci a pour ambition de raconter la fabrication des anneaux et l’ascension de Sauron au cours du Second Âge de la Terre du Milieu. Le programme a suscité des critiques, notamment en raison des libertés prises avec le matériel source. À l’inverse, certains ne tarissent pas d’éloges à son sujet comme un certain Billy Boyd, connu pour son rôle de Pippin dans Le Seigneur des Anneaux.

Dans les colonnes de SYFY WIRE, le comédien a notamment révélé ce qu’il avait le plus apprécié dans Les Anneaux de Pouvoir : « Moi, en tant que fan de Tolkien, j’ai adoré revoir tous ces endroits – certains d’entre eux pour la première fois. Vous savez, voir Khazad-dûm et Númenor et tous ces endroits. Je pense que cela m’a rendu très heureux. La façon dont ils passent d’un décor à un autre a rendu la série très regardable pour moi », assure-t-il.

Les Anneaux de Pouvoir, une succession de décors somptueux

Bien que Boyd en a pris plein les yeux lorsqu’il a participé à la trilogie de Peter Jackson, il a tout de même été sidéré par la grande variété de lieux spectaculaires mis en scène dans la série. Et notamment par leur rythme d’apparition. « Oh, nous sommes ici à Númenor et ensuite nous sautons dans les mines de Khazad-dûm. J’ai adoré ça », martèle-t-il. Il a également apprécié « voir des choses comme les anneaux pour la première fois ».

Ce n’est pas la première fois qu’un acteur de LOTR fait l’éloge de la série Amazon. Sean Astin, qui campe le rôle de Samsagace Gamegie dans Le Seigneur des Anneaux, avait notamment confié avoir eu des « frissons » devant Les Anneaux de Pouvoir dont nous attendons avec impatience la saison 2. Les quatre acteurs des Hobbits (Elijah Woods, Sean Astin, Dominic Monaghan, Billy Boyd) avaient également soutenu la diversité du casting en réaction aux critiques ayant émergé sur les réseaux sociaux.