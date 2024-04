Cette ville est privée d’Internet suite à un incendie, Orange et Free sont touchés

À Versailles, des milliers d’abonnés sont privés d’Internet suite à un incendie dans le centre téléphonique de Chesnay-Rocquencourt. Les personnes chez Orange et Free peuvent connaître des problèmes de connexion.

Ce vendredi 26 avril, des milliers d’abonnés Orange et Free sont privés d’Internet

La cause ? Un centre téléphonique qui a pris feu dans la commune voisine, au Chesnay-Rocquencourt

Orange, qui gère le centre téléphonique, annonce que les réparations pourraient prendre du temps

Lorsque les infrastructures sont touchées par des incidents, les clients se retrouvent dans de beaux draps. Un couple dans la Manche nous l’a appris à la suite à la rupture d’un câble lui permettant d’accéder à Internet et ce vendredi 26 avril, les habitants de Versailles, vivent une situation presque similaire. À cause d’un incendie au Chesnay-Rocquencourt, une commune voisine, ils sont privés de réseau.

Panne Internet à Versailles ce vendredi 26 avril

🛜❌ Panne #internet à Versailles suite à l'incendie d'un central téléphonique au Chesnay-Rocquencourt.

Près de de 20.000 lignes sont potentiellement impactés dans la région de Versailles.

Plus d'infos sur @78actu ⤵︎https://t.co/oCwyPLMKtg — Versailles (@Versailles) April 26, 2024

Suite à l’incendie d’un central téléphonique, ce sont des milliers de lignes qui ne sont plus accessibles comme le rapporte Actu.fr. Sur X, la ville de Versailles annonce que “près de 20 000 lignes sont potentiellement impactées dans la région”. Le lieu touché par les flammes est tenu par Orange. En plus des habitants, les radio de police gérés par cet opérateur ne fonctionnent plus.

Et il n’y a pas qu’Orange de concernés puisque les abonnés Free sont touchés comme le confirme l’opérateur aux prix cassés sur ses réseaux sociaux : “Une interruption de service a été constatée sur la commune du Chesnay-Rocquencourt”. Le FAI nous permet également d’apprendre que le départ de feu a eu lieu au niveau d’un “nœud de raccordement”. C’est là où les lignes des abonnés d’une commune se rencontrent pour permettre d’accéder à Internet.

Pour le moment, puisque le central téléphonique est géré par Orange, l’opérateur attend la fin de l’intervention des pompiers pour agir. Ensuite, “nous allons constater les dégâts, remettre en route ce qui peut l’être” précise l’entreprise. Mais Régis Philippon, directeur des relations avec les collectivités locales du FAI, prévient au micro d’Actu.fr : “Il faudra peut-être aussi reconstruire des lignes”, tout en indiquant qu’il s’agit d’un “travail manuel” qui ne demande pas de “simplement cliquer sur deux boutons”.

En février dernier, les abonnés Free des Yvelines ont connu une situation similaire. Internet était coupé pendant une très longue période suite à un câble sectionné sur un chantier.

