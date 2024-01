Free bloque ses prix jusqu’en 2027, ses concurrents peuvent trembler

© Free

Free est particulièrement en vue en ce début d’année. L’opérateur mobile vient juste d’annoncer à ses abonnés que TF1+, la plateforme de streaming gratuite, arriverait dès janvier sur la Freebox Pop (et quelques semaines plus tard sur les autres box).

De plus, les abonnés au forfait Free 5G pourront bientôt profiter d’OQEE by Free. L’entreprise française ne s’arrête pas en si bon chemin et fait une nouvelle annonce importante concernant ses forfaits mobiles. Les prix de ses offres à 2 euros et à 19,99 euros resteront bloqués jusqu’en 2027.

Free confirme que les prix de ses forfaits mobiles resteront bloqués jusqu’en 2027

Voilà un joli cadeau post-Noël pour les abonnés actuels et futurs de l’opérateur crée par Xavier Niel. Free vient de confirmer son engagement à bloquer les prix de ses forfaits affichés à 2 euros et à 19,99 euros jusqu’en 2027. L’entreprise ne revient donc pas sur sa promesse et assure qu’elle tiendra son engagement pris officiellement en janvier 2023.

Nicolas Thomas, le directeur général de Free, le confirme dans les colonnes du Parisien. Rappelons que le forfait à 2 € comprend 2h d’appels en France, 50 Mo d’Internet en 4G ainsi que les SMS et MMS illimités. Cette offre lancée en janvier 2012 contribue à la popularité de l’opérateur, souvent considéré comme le plus abordable. D’ailleurs, Xavier Niel n’hésite pas à tacler ses principaux concurrents comme SFR ou Orange sur son compte X.

La stratégie de Free avec ses prix agressifs semble payante, puisque l’entreprise a réalisé son meilleur chiffre d’affaires depuis plusieurs années. D’ailleurs, même le Sénat avait reproché à Free Mobile ses tarifs trop bas, ce qui n’avait pas du tout plu à Xavier Niel à l’époque.

Quoi qu’il en soit, le public devrait apprécier cette nouvelle, alors que les concurrents de Free pourraient voir d’un mauvais œil cette annonce de l’opérateur. En septembre dernier, Bouygues augmentait le prix de ses abonnements de trois euros… Quelques semaines plus tard, c’est Orange qui prenant la décision de gonfler ses tarifs.