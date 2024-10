Le gouvernement américain envisage sérieusement de découper Google en morceaux

Crédit : Envato

Après un long procès anti-trust aux États-Unis, Google a été déclaré coupable cet été d’être en situation de monopole sur le marché de la recherche Internet. En effet, Alphabet, la maison-mère de Google, a dépensé plusieurs milliards pour que Google Search détienne ce monopole sur la concurrence, ce qui est évidemment une manoeuvre anti-concurrentielle. Cela n’a pas échappé à la Justice américaine, bien décidée à continuer la lutte contre l’hégémonie des grands groupes d’affaires, comme elle a pu le faire avec Microsoft il y a quelques années.

Que propose la Justice américaine ?

En août dernier, après que le juge ait statué sur l’affaire, le démantèlement de l’entreprise avait déjà été évoqué, sans pour autant délivrer de document clair sur les recommandations finales. D’après notre confrère de CNN Business, c’est désormais chose faite, le Ministère américain de la Justice a déposé un document hier recommandant la séparation des principales activités de Google, à savoir le moteur de recherche Google Search, du développement Android, du Play Store et du navigateur Google Chrome. Il est d’ailleurs précisé que “Cela empêcherait Google d’utiliser des produits tels que Chrome, Play et Android pour avantager la recherche Google et les produits et fonctionnalités liés à la recherche Google – y compris les points d’accès à la recherche et les fonctionnalités émergentes, telles que l’intelligence artificielle – par rapport à ses rivaux ou aux nouveaux acteurs du marché”.

Bien évidemment, cette piste fortement conseillée par la Justice américaine n’est pas du goût de Google qui compte faire appel de la décision du tribunal en répétant son argument principal : “Google Search est le moteur de recherche le plus populaire auprès des consommateurs”. Cela risque surtout de rapporter moins d’argent à Google pour continuer le développement de son IA Gemini qui continue toujours son ascension fulgurante.