ChatGPT : vous pouvez enfin mieux protéger votre compte grâce à l’authentification multifacteur

OpenAI vient d’annoncer que la double authentification était maintenant disponible sur ChatGPT. Les utilisateurs peuvent se connecter de manière plus sûre à leur compte et voici comment faire.

© Pexels

ChatGPT accueille régulièrement de nouvelles fonctionnalités. Il le faut bien pour rester le chatbot le plus perfectionné malgré la concurrence acharnée. Depuis la fin d’année dernière, ChatGPT intègre la recherche multimodale et un nouveau modèle de synthèse vocale qui lui permet de parler et d’analyser les images.

Toutes ces fonctionnalités enchantent logiquement les utilisateurs qui possèdent un compte OpenAI, mais certains attendaient tout simplement la possibilité de mieux protéger leur profil. Ils peuvent le faire dès maintenant grâce à l’authentification multifacteur.

OpenAI annonce que l’authentification multifacteur est disponible sur ChatGPT. Une fois que l’aurez paramétré pour votre compte OpenAI, elle s’appliquera à ChatGPT, mais également à API Platform et Labs.

À lire > ChatGPT : des professeurs utilisent l’IA pour tricher, le début de la fin ?

Voici comment activer facilement la double authentification sur ChatGPT :

Cliquez sur votre nom en bas à gauche

Sélectionnez « Paramètres »

Dans « Général », activez l’authentification à deux facteurs

Rentrez à nouveau vos identifiants

Choisissez une application d’authentification comme Google Authenticator

Attention, lorsque vous aurez paramétré l’authentification multifacteur, vous recevrez aussi un code de récupération que vous devrez conserver précieusement. Il vous permettra, comme son nom l’indique, de retrouver l’usage de votre compte si jamais vous perdez l’accès à votre application d’authentification pour une quelconque raison.

© Unsplash

Pour récupérer un compte perdu, il suffit de choisir une autre méthode de connexion au moment de vous connecter sur ChatGPT. Le site vous demandera alors d’entrer votre code de récupération. Sachant que des mots de passe de ChatGPT fuitaient il y a seulement quelques semaines, l’introduction de la double authentification devrait rassurer les nombreux utilisateurs du chatbot.

Bien sûr, cela ne signifie pas que votre compte est complètement à l’abri, surtout que les pirates informatiques visent de plus en plus les profils sur les plateformes liés à l’intelligence artificielle. De nombreux identifiants d’utilisateurs se retrouvent même sur le Dark Web, comme l’indiquait une étude récente de Kaspersky.