Meilleures TV 4K de 48 et 50 pouces 2024 : quel modèle acheter ?

Si vous recherchez une TV de petite de taille pour votre chambre ou votre salon, rien de tel que les téléviseurs de 48 ou 50 pouces. En effet, ces dernières offrent la 4K et une excellente qualité d’affichage. De même, ils disposent d’un très bon rapport qualité/prix. Découvrez notre sélection des meilleures TV 4K de 48 et 50 pouces.

Notre top 3 des TV 48 et 50 pouces

TCL 50C805, le meilleur rapport qualité/prix. 710.70€ Voir 688.72€ Voir 699€ Voir 699€ Voir 699.99€ Voir 699.99€ Voir 709.63€ Voir Plus d'offres LG OLED48C3, la petite TV idéale pour le gaming 899.90€ Voir 1,191.10€ Voir 1,216.69€ Voir 1,258.96€ Voir 1290€ Voir 1290€ Voir 1299€ Voir Plus d'offres Philips 48OLED848, le meilleur téléviseur Philips de 48 pouces 1,282.76€ Voir 1299€ Voir 1299€ Voir 1,313.28€ Voir 1,370.38€ Voir

Actuellement, les téléviseurs aux grands formats sont les plus prisés par les consommateurs. Cependant, selon ses besoins ou l’agencement de sa pièce une TV de 48 ou 50 pouces peut être un choix pertinent. Par exemple, si vous recherchez un produit à installer dans votre chambre, ils sont un choix tout indiqué. Bien évidemment, ces derniers sont tous compatibles 4K.

D’autre part, au milieu de toutes ces TV aux petites diagonales, on retrouve un grand choix de technologies, OLED, QLED et même des appareils utilisant le Mini-LED. Dans tous les cas, ils offrent un grand confort d’utilisation et ils sont l’avantage d’être disponibles à des tarifs plus avantageux. De même, la majorité des modèles que nous allons présenter sont compatibles avec le gaming sur PS5 et Xbox Series. Voici notre comparatif des meilleurs téléviseurs de 50 et 48 pouces.

À lire aussi : notre sélection des meilleures TV 4K LED, OLED et QLED

LG OLED48C3, la petite TV idéale pour le gaming

LG OLED48C3 La petite TV idéale pour le gaming € TV LG OLED evo C3 OLED48C35LA 48″… 899.90€

899.90€ Voir l’offre

1,191.10€ Voir l’offre

1,216.69€ Voir l’offre

1,258.96€ Voir l’offre

1290€ Voir l’offre

1290€ Voir l’offre

1299€ Voir l’offre On aime Très bonne qualité d’affichage

Très bonne qualité d’affichage Adaptée au gaming

Adaptée au gaming Bon système audio pour sa catégorie

Bon système audio pour sa catégorie WebOS toujours agréable à utiliser On n’aime pas Luminosité un peu faible

Luminosité un peu faible Tarif en hausse par rapport à la C2

Les téléviseurs LG C3 reviennent fréquemment dans nos sélections, car il s’agit d’une des TV les plus intéressantes sur le marché actuel. Dans ce comparatif, nous proposons donc la version 48 pouces pour les personnes cherchant un produit performant avec une petite taille. Il est également adapté au gaming grâce à ses 4 ports HMDI 2.1. De plus, il est compatible VRR, G-Sync et Freesync.

Dans tous les cas, ce dernier utilise évidemment la technologie OLED et il supporte les formats HDR10, HLG et Dolby Vision IQ. Ensuite, ce téléviseur fonctionne sous l’écosystème WebOS23. Celui-ci est toujours aussi agréable d’utilisation, et l’on retrouve également les assistants vocaux Google et Amazon. Enfin, la fonctionnalité Air Play 2 est présente. Pour revenir sur la partie connectique, les ports HMDI sont complétés par 3 ports USB, un connecteur Ethernet et une sortie audio numérique.

D’autre part, elle embarque la fonction WoW Orchestra qui optimise les performances de votre barre de son. Cependant, cette dernière est uniquement valable avec des produits LG. Pour conclure, si vous cherchez un petit téléviseur de qualité et adapté au gaming, nous ne pouvons que vous conseiller la TV LG OLED48C3. Cette dernière est également disponible en 42, 55, 65, 77 et 83 pouces.

À lire aussi : notre test complet de la LG OLEDC3

Sony XR-48A90K, la meilleure TV petit format de Sony

Sony XR-48A90K La meilleure TV petit format de Sony € Smart TV Sony XR48A90K 48″ 4K ULTRA… 2,533.67€

2,533.67€ Voir l’offre

1001€ Voir l’offre

1590€ Voir l’offre

1699€ Voir l’offre

1,835.99€ Voir l’offre

1,929.99€ Voir l’offre On aime Très bonne qualité d’image

Très bonne qualité d’image Connectique complète

Connectique complète Faible consommation énergétique

Faible consommation énergétique Bonne restitution des couleurs

Bonne restitution des couleurs Design soigné On n’aime pas Le système son un peu faible

Le système son un peu faible Absence HDR10+

Cette TV Sony XR-48A90K entre dans la catégorie des téléviseurs haut de gamme avec une petite diagonale. En effet, avec un prix conseillé de 1699 euros, c’est le modèle le plus cher de notre sélection. Plus dans le détail, il s’agit d’un produit de 48 pouces utilisant la technologie OLED. Les contrastes se révèlent également excellents grâce aux performances de l’excellent processeur Cognitive Processor XR.

Ensuite, on retrouve la compatibilité HDR10, HLG et Dolby Vision. De même, c’est une version adaptée au gaming. En effet, elle possède 4 ports HDMI (dont deux compatibles 2.1) et elle supporte les formats VRR et ALLM. Sinon, la connectique est complétée par deux ports USB et un connecteur Ethernet. On note tout de même l’absence d’une prise casque, mais ce n’est pas franchement dérangeant à l’ère du tout Bluetooth.

Petite particularité de cette TV, il est possible de l’installer sur des pieds ou de la poser directement sur votre meuble télé. C’est un petit plus, si l’esthétisme est un point important pour vous. Pour finir, il fonctionne sous l’écosystème GoogleTV et l’on trouve les assistants Alexa et Google. Seuls regrets avec ce modèle Sony XR-48A90K : un système son très faible, et un prix vraiment élevé pour un produit de 48 pouces.

TCL 50C805, le meilleur rapport qualité/prix

TCL 50C805 Le meilleur rapport qualité/prix € TV QLED Mini LED TCL 50C805 127 cm 4K… 710.70€

710.70€ Voir l’offre

688.72€ Voir l’offre

699€ Voir l’offre

699€ Voir l’offre

699.99€ Voir l’offre

699.99€ Voir l’offre

709.63€ Voir l’offre On aime Excellente qualité d’affichage

Excellente qualité d’affichage Très bons contrastes

Très bons contrastes Super rapport qualité/prix

Super rapport qualité/prix Adapté au gaming (144 Hz)

Adapté au gaming (144 Hz) Compatible avec de nombreux formats On n’aime pas Sensible aux reflets

Sensible aux reflets Pic de luminosité un peu faible

Comme très souvent, la marque chinoise TCL nous gratifie d’un téléviseur de qualité au bon rapport qualité/prix avec cette version 50 pouces de la C805. Plus précisément, il utilise la technologie Mini-LED chère au fabricant. De plus, malgré un tarif maîtrisé, il propose une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz.

En bref, c’est un produit très intéressant pour les possesseurs de PS5 et Xbox Series. Dans l’ensemble, la qualité d’affichage est très bonne avec d’excellents contrastes. Cependant, la luminosité laisse un peu à désirer par rapport à la concurrence. Cependant, les tarifs ne sont pas les mêmes. D’autre part, cette TV est compatible HDR10/10+, HLG, Dolby Vision et Vision IQ. Pour le coup, il est difficile de trouver plus complet. La partie connectique est également très complète. En effet, on retrouve 4 connecteurs HDMI 2.1, un port USB, une prise casque, un port Ethernet et une sortie audio numérique.

Enfin, elle fonctionne grâce à l’écosystème Android TV 12 qui se révèle très pratique au quotidien. Bien évidemment, les assistants Google et Alexa sont également de la partie. Pour finir, la partie audio offre une puissance de 30W, pour un résultat correct. Cependant, rien ne vaut une bonne barre de son pour les amateurs de cinéma. Enfin, il est possible de l’installer sur son pied ou directement à un mur.

Samsung TQ50LS03B, la TV design

Samsung TQ50LS03B La TV design € Samsung The Frame TQ50LS03… 1,152.26€

1,152.26€ Voir l’offre

910.85€ Voir l’offre

994.35€ Voir l’offre

1099€ Voir l’offre

1,150.62€ Voir l’offre

1190€ Voir l’offre

1190€ Voir l’offre

1290€ Voir l’offre

1299€ Voir l’offre On aime Design vraiment réussi

Design vraiment réussi Excellente qualité d’image

Excellente qualité d’image Boîtier One Connect

Boîtier One Connect Facile à installer et à utiliser On n’aime pas Pas la meilleure TV pour la profondeur des noirs

Les téléviseurs The Frame reviennent eux aussi très souvent dans nos comparatifs. Il faut dire qu’ils offrent une très bonne qualité d’affichage et qu’ils ont en plus l’avantage de posséder un design soigné. Pour cette sélection, nous vous proposons la version TQ50LS03B de Samsung. En effet, nous sommes ici sur une dalle QLED de 50 pouces. Hélas, la fréquence de rafraîchissement natif ne dépasse pas 60 Hz.

Cependant, cela ne l’empêche pas d’offrir un excellent rendu avec une colorimétrie impressionnante. Ce résultat s’explique en partie par la présence du très bon processeur Quantum Processor 4K. Enfin, elle est compatible HDR10+ et HLG. Mais attention, ce n’est clairement pas un produit que nous conseillons pour le gaming, même si elle dispose de quelques fonctionnalités dédiées. D’un autre côté, elle embarque l’écosystème TyzenOS qui donne accès aux assistants vocaux Google et Alexa. Dans l’ensemble, l’usage se révèle intuitif.

Ensuite, sa connectique se compose de 4 ports HDMI, de deux ports USB, d’un support Ethernet et d’une sortie audio numérique. Dernier point, ce téléviseur Samsung est livré avec le fameux boîtier One Connect. Si ce modèle vous intéresse, sachez qu’il est également disponible en 43, 55, 65, 75 et 85 pouces.

Philips 48OLED848, le meilleur téléviseur Philips de 48 pouces

Philips 48OLED848 Le meilleur téléviseur Philips de 48 pouces € Philips Ambilight TV OLED848 48””… 1,282.76€

1,282.76€ Voir l’offre

1299€ Voir l’offre

1299€ Voir l’offre

1,313.28€ Voir l’offre

1,370.38€ Voir l’offre On aime HDR10+ et DolbyVision

HDR10+ et DolbyVision Fonctions gaming complètes

Fonctions gaming complètes Compatibilité IMAX Enhanced

Compatibilité IMAX Enhanced Contraste infini On n’aime pas Niveau des couleurs en retrait

Le téléviseur Philips Ambilight 48OLED848 est un des meilleurs produits disponibles au format 48 pouces. Il faut dire que la marque jouit d’une solide réputation dans ce secteur. Plus dans le détail, il s’agit d’une TV de 48 pouces utilisant la technologie OLED. L’ensemble offre un rendu impressionnant avec notamment des couleurs éclatantes.

D’ailleurs, on note les excellentes performances de la puce P5 du fabricant. De plus, son taux de rafraîchissement natif est de 120 Hz. De plus, ce modèle embarque 4 ports HDMI (dont deux en 2.1) avec les fonctions VRR AMD FreeSync et le G-Sync. En résumé, c’est un choix intéressant pour les amateurs de gaming sur les consoles de dernière génération. Sinon, on trouve également trois ports USB, un autre Ethernet et une sortie audio numérique. D’autre part, cette TV supporte la majorité des formats HDR, comme HDR10/10+, HLG, Dolby Vision et il est même possible de profiter de l’expérience IMAX tout en restant assis dans votre canapé.

Pour finir, elle fonctionne avec l’écosystème Google TV qui permet d’accéder à de nombreuses applications. Bien évidemment, les assistants Google et Alexa sont disponibles. Enfin, ce téléviseur existe aussi dans des diagonales de 55, 65 et 77 pouces.

Samsung QLED 50Q80C, la qualité Samsung au format 50 pouces

Samsung QLED 50Q80C La qualité Samsung au format 50 pouces € Samsung 50Q80C Téléviseur QLED 50″… 723€

723€ Voir l’offre

696.50€ Voir l’offre

725.21€ Voir l’offre

758.35€ Voir l’offre

762.06€ Voir l’offre

799€ Voir l’offre

890€ Voir l’offre

899.99€ Voir l’offre

999€ Voir l’offre On aime Très bonne qualité d’affichage

Très bonne qualité d’affichage Adapté au gaming

Adapté au gaming Superbes contrastes

Superbes contrastes Connectique complète

Connectique complète TizenOS toujours agréable On n’aime pas Manque d’uniformité

Manque d’uniformité Angles de vision étroits

Pour conclure ce comparatif, nous vous proposons la version 50 pouces du téléviseur Samsung Q80C. Ce dernier offre un rapport qualité/prix intéressant pour un produit du géant coréen. Dans le détail, il utilise la technologie QLED et il est équipé de la fameuse puce Neo Quantum Processor 4K. Ici, la qualité d’affichage se révèle de très bonne qualité avec de bons pics de luminosité.

Bien évidemment, l’ensemble est aidé par l’Intelligence Artificielle. Pour finir sur cette partie, il supporte les formats HDR comme le HDR10+ et le HLG. D’autre part, c’est un modèle intéressant pour le gaming. En effet, il possède 4 ports HMDI 2.1 permettant de jouer en 4K à 120 fps. De même, les fonctionnalités AMD Freesync et VRR sont également de la partie. Le reste de la connectique se compose de deux ports USB, un port Ethernet et une sortie audio numérique. Enfin, comme très souvent avec Samsung, on le retrouve l’écosystème TizenOS.

Ce dernier permet toujours de disposer de nombreuses applications et d’utiliser les assistants vocaux Google et Alexa. Seul regret, il n’y a pas de mention sur la présence ou non du boîtier One Connect. Enfin, il est possible de trouver ce téléviseur Samsung avec des diagonales de 55, 65, 75 et même 85 pouces.

🤔 Quelles marques proposent des téléviseurs de 48 et 50 pouces ?

Sur le marché actuel, les téléviseurs de 55 et 65 pouces sont les plus nombreux. Cependant, tous les fabricants proposent désormais une large gamme de téléviseurs de 48 et 50 pouces. Que vous soyez amateur des produits Samsung, Sony, LG ou Philips, vous pouvez trouver un modèle qui comblera vos attentes. De même, les marques chinoises comme TCL et Hisense se positionnent également sur ce segment. D’ailleurs, ces deux dernières sont réputées pour leurs produits à l’excellent rapport qualité/prix. Sinon, nous avons tendance à conseiller les TV LG ou Sony de 48 pouces si vous êtes prêt à mettre le prix.

👉 Pourquoi choisir une TV de 48 ou 50 pouces ?

Actuellement, il y a deux principaux avantages à choisir des TV de 48 ou 50 pouces : le prix et l’équilibre taille/environnement. Comme l’on peut s’en douter, plus la taille du téléviseur est réduite et plus le tarif le sera également. Ensuite, selon la pièce où vous souhaitez installer votre modèle, avoir un produit de petite taille peut être avantageux. En effet, ils sont suffisamment grands pour offrir une expérience immersive pour les amateurs de cinéma. D’un autre côté, si vous cherchez une TV pour votre chambre et que le recul est très faible, c’est une solution très intéressante. Enfin, n’oublions pas que la majorité des téléviseurs de 48 et 50 pouces embarquent désormais toutes les fonctionnalités nécessaires pour garantir une expérience gaming optimale.

🧐 Quelle technologie choisir entre l’OLED et le QLED ?

Vous avez dû le constater lors de ce comparatif, les dalles OLED (Organic Light-Emitting Diode) et QLED (Quantum Dot Light Emitting Diode) sont celles qui reviennent le plus fréquemment. Cependant, il n’est pas toujours simple de faire la différence entre les deux. Voici un aperçu des deux technologies :

OLED : ici les diodes sont indépendantes les unes des autres et sont capables de s’allumer et de s’éteindre individuellement. Cela permet d’obtenir des couleurs éclatantes et des noms plus profonds. De même, ce type de téléviseur est réputé pour offrir des angles de vision très large pour un bon confort d’utilisation. Enfin, cette technologie offre une réponse rapide aux changements d’image. Une fonctionnalité intéressante pour les jeux vidéo ou pour regarder des films d’action

ici les diodes sont indépendantes les unes des autres et sont capables de s’allumer et de s’éteindre individuellement. Cela permet d’obtenir des couleurs éclatantes et des noms plus profonds. De même, ce type de téléviseur est réputé pour offrir des angles de vision très large pour un bon confort d’utilisation. Enfin, cette technologie offre une réponse rapide aux changements d’image. Une fonctionnalité intéressante pour les jeux vidéo ou pour regarder des films d’action QLED : ce type de dalle est connu pour offrir une très grande luminosité grâce à des nano cristaux liquides rétroéclairés. C’est idéal pour un téléviseur placé dans un environnement très lumineux. D’autre part, cette technologie est également réputée pour disposer d’une meilleure durée de vie. Enfin, ces TV sont généralement plus abordables. Même si la différence de prix continue de s’atténuer au fil du temps.

En résumé, si vous êtes à la recherche d’un affichage avec des noirs profonds et des couleurs éclatantes, ainsi qu’un angle de vision large, l’OLED est le meilleur choix. À l’inverse, si vous avez besoin d’une luminosité accrue et d’une durabilité supérieure, le QLED va sûrement être plus adapté à vos besoins. Au final, tout va dépendre de vos envies et préférences.

📺 Nos autres guides autour des téléviseurs