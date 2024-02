Google Maps ou Waze : quelle est la meilleure application GPS ?

Google Maps et Waze sont les deux services phares de navigation GPS. Les applications disponibles sur le Play Store et l’App Store possèdent chacune leurs avantages. Quelle est la meilleure entre les deux ? Nous vous aidons à faire votre choix.

© Google, Waze

Si vous avez l’habitude d’effectuer régulièrement des trajets en voiture, notamment pour partie en vacances, vous possédez probablement une application de navigation GPS sur votre smartphone. Deux d’entre elles se tirent la bourre depuis de nombreuses années : Google Maps et Waze.

Les deux services sont incontournables pour qui veut se rendre d’un point A à un point B sans risquer de se perdre. Cependant, choisir un des deux applications n’est pas forcément évident. On vous aide à décider qui de Google Maps ou de Waze vous feriez mieux d’utiliser.

Waze et Google Maps, de nombreuses fonctionnalités communes

Google Maps et Waze possèdent chacun leurs propres spécificités, mais aussi de nombreux points communs. Lorsque vous roulez, les deux applications peuvent afficher la limitation de vitesse de la zone dans laquelle vous vous trouvez en temps réel, ainsi que votre vitesse actuelle.

Les deux services prennent en charge l’assistant Google, une fonction essentielle pour ne pas avoir à manipuler sur smartphone en conduisant. Vous pouvez éviter les péages, les autoroutes et les ferries sur Google Maps en comme sur Waze en cochant les options correspondantes. Même sans choisir ces paramètres, les services proposent plusieurs itinéraires quand vous entrez une destination, notamment pour les longs trajets.

Si jamais vous n’avez pas Internet ou que vous avez peur de perdre votre connexion en cours de route, pensez à télécharger votre itinéraire. Heureusement, Google Maps et Waze tentent d’améliorer la recherche du signal GPS dans les tunnels grâce aux beacons.

Waze, un aspect communautaire particulièrement prononcé

Si vous voulez bénéficier des meilleures informations en temps réel, vous feriez mieux de vous tourner vers Waze. L’application se repose sur sa communauté pour signaler les ralentissements sur votre itinéraire, les radars ou les travaux.

À lire > Waze : la dernière mise à jour va frustrer de nombreux utilisateurs

En parlant de bouchons, Waze peut aussi vous aider à trouver le meilleur moment pour partir en fonction du trafic. Il peut aussi vous indiquer les parkings à proximité lorsque vous roulez, ce qui se révèle plutôt pratique lorsque vous approchez de votre itinéraire.

Le service de navigation GPS permet aussi d’ajouter une vignette de Crit’Air pour ne pas vous retrouver dans une ZFE par inadvertance. Une fois arrivé à destination, Google Maps et Waze vous autorisent à partager votre localisation pour que vos proches vous retrouvent rapidement.

L’interface de Waze peut facilement séduire les utilisateurs avec ses tons et ses logos colorés. Sur ce point-là, tout est une question de goût. Globalement, Waze possède un aspect plus léger que Google Maps, qui se distingue lui par sa sobriété. Voici un résumé des points forts de Waze :

Informations en quasi-temps réel grâce à la communauté

Signale les radars

Propose le meilleur horaire pour éviter les bouchons

Interface colorée et ludique

Ajout du type de véhicule et de la vignette Crit’Air

Google Maps, le service de navigation GPS tout-terrain

De son côté, Google Maps ne manque pas non plus d’arguments. Déjà, comme il s’agit d’une application Google, vous pouvez très aisément consulter les évaluations laissées par les utilisateurs et les informations concernant les restaurants, commerces, hôtels ou tout autre établissement de votre choix sur Maps.

Une fonction très pratique pour décider rapidement où vous rendre. Waze se contente seulement de fournir les horaires et les services disponibles sur place (carte bancaire acceptée ou non, toilettes…). Le service vous permet de sauvegarder vos lieux préférés pour les retrouver sans difficulté. Avec Street View de Google Maps, vous pouvez même visiter un endroit avant de vous y rendre.

Si vous prévoyez de faire long trajet, vous pouvez aussi ajouter des haltes à votre itinéraire sans modifier votre destination finale. Il suffit de cliquer sur les trois petits points en haut à droite et de choisir « ajouter une étape ».

Surtout, Google Maps peut aussi être utilisé pour s’orienter à pied, à vélo ou en transports en commun, ce que ne fait pas Waze. Notez qu’en France, les piétons pourront bientôt profiter de Live View sur Google Maps afin de retrouver leur chemin grâce à la réalité augmentée. L’application se démarque grâce aux avantages suivants :

Informations complètes sur tous types d’établissements grâce à Google

Utile aussi bien en voiture qu’à pied, à vélo ou en transport en commun

Ajout d’une étape sur votre itinéraire

Arrivée prochaine des fonctions d’IA en France

Interface épurée

Google Maps vs Waze, lequel choisir ?

En définitive, il n’existe pas réellement de choix meilleur que l’autre. Vous devez simplement choisir l’application qui convient le mieux à votre usage entre Google Maps et Waze. Les deux services de navigation étant régulièrement mis à jour – même si la dernière MAJ de Maps ne fait pas l’unanimité – une seule fonctionnalité peut très bien faire la différence et vous amener à basculer en cours de route.

Bien sûr, rien ne vous empêche de vous tourner vers une autre application comme Mappy, par exemple. Cependant, Google Maps et Waze demeurent sans aucun doute les services de navigation GPS les plus complets du marché.