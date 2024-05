Samsung Galaxy : comment ouvrir le menu caché de votre smartphone ?

Samsung Galaxy A55 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Les Samsung Galaxy sont désormais très répandus sur le marché. Pourtant, peu d’utilisateurs savent comment accéder à ses entrailles secrètes. Le menu de diagnostic est par exemple tout à fait méconnu. Celui-ci permet de réaliser des tests sur différents composants et fonctionnalités de votre téléphone. Un bon moyen de déceler des problèmes matériels et logiciels et de vous assurer que votre téléphone fonctionne correctement.

Il est possible d’accéder à un menu de diagnostic orienté utilisateur et à un menu dédié aux réparateurs. Notez que la liste des tests peut varier légèrement en fonction du modèle et de la version de One UI. On vous détaille la marche à suivre pour y accéder ci-dessous.

A lire > Android : comment accéder aux fonctions cachées du mode développeur ?

Ouvrez l’application Members (anciennement nommée Samsung Members)

(anciennement nommée Samsung Members) Dans l’onglet Assistance , cliquez sur Diagnostics du téléphone

, cliquez sur Vous pourrez alors tester une fonction individuellement en appuyant sur son icône.

Il est aussi possible de “tout tester” en cliquant sur le bouton bleu.

© Tom’s Guide

Voici la liste des composants et des fonctionnalités qui peuvent passer à la moulinette des tests :

Logiciel officiel

Réseau mobile

Capteurs

Écran tactile

Boutons

Lampe torche

Haut-parleur

Vibration

Appareil photo

Microphone

Précision de la position

Wi-Fi

Bluetooth

Reconnaissance par empreintes

Reconnaissance faciale

Écouteurs filaires

Connexion USB

Rechargement par câble

État de la batterie

© Tom’s Guide

Il est également possible d’accéder à un menu encore plus technique destiné aux réparateurs et aux bidouilleurs avertis. Pour ce faire :

Ouvrez l’application Téléphone .

. Saisissez le code : *#0*#

Vous aurez alors accès à plusieurs tests poussés :

© Tom’s Guide

C’est tout. Vous savez désormais comment accéder au menu de diagnostic caché de votre smartphone Samsung. Pour rappel, le constructeur va dévoiler de nouveaux modèles ces prochains mois à l’instar de ses nouvelles itérations pliantes : les Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6. Nous découvrirons ensuite le Galaxy S24 FE qui devrait précéder l’arrivée du Galaxy S25.