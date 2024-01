Comment préserver la batterie de son smartphone dans le froid ?

La France connaît une vague de froid sans précédent depuis 2018 et l’autonomie de nos smartphones accuse le coup. En effet, les batteries au lithium réagissent mal aux températures extrêmes : voici comment les en préserver.

© Envato

Grand froid et batteries ne font pas bon ménage. C’est ainsi qu’à cause de la météo, des propriétaires de Tesla ont dû s’arrêter six fois en un jour pour recharger leur voiture électrique. Avec la vague de températures glaciales qui s’annonce sur la France, les dépanneurs automobiles se frottent les mains en pensant aux conducteurs les moins prévoyants.

Tout comme leurs comparses automobiles, les batteries de smartphones n’apprécient pas les températures inférieures à zéro. C’est pourquoi en extérieur, l’autonomie de nos téléphones peut rapidement s’effondrer en hiver. Mais comment préserver nos précieux pourcents dans le froid ?

Les batteries au lithium n’apprécient ni le froid ni la chaleur

Les batteries en lithium sont de petites natures et n’apprécient pas les grands différentiels de températures :

Dans la chaleur, les batteries s’abîment, c’est pourquoi les voitures électriques ont une meilleure longévité dans les climats froids.

Dans le froid, la résistance de la batterie augmente, rendant la réaction chimique à l’œuvre dans les batteries plus difficile. Conséquence, la batterie gaspille de l’énergie en travaillant plus dur pour maintenir le téléphone en état de marche.

Ainsi, Apple et Samsung recommandent de ne pas utiliser leurs smartphones à des températures inférieures à 32 degrés, car “des conditions de froid en dehors de la plage de fonctionnement peuvent réduire temporairement la durée de vie de la batterie et provoquer l’extinction de l’appareil“.

Rien ne préservera mieux votre batterie que d’éteindre votre téléphone par grand froid. Si ce n’est pas une option, gardez-le au plus près possible de votre corps, par exemple dans une poche intérieure de manteau où votre chaleur corporelle le gardera au chaud. Comme d’habitude, le mode économie d’énergie est aussi conseillé.

À lire > Android 15 : votre smartphone vous avertira si votre batterie est en fin de vie

Il existe également des étuis thermiques spécialement dédiés à la préservation de votre téléphone. Une sorte de thermos, où l’on aurait remplacé le café par un smartphone. Votre téléphone sera ainsi préservé du chaud comme du froid, lui assurant une meilleure longévité.

Surtout, une fois de retour à l’intérieur avec votre appareil, veillez à le laisser se réchauffer à température ambiante avant de le recharger. Recharger la batterie alors qu’elle est encore froide peut l’endommager. Ne tentez pas la réchauffer votre téléphone avec un radiateur ou en le plongeant dans l’eau bouillante (sait-on jamais) : encore une fois, ce sont les différentiels brutaux qui sont mauvais pour la batterie.