iPhone 16 Plus : son autonomie est en chute libre, la batterie est décevante

L’iPhone 16 Plus aurait une autonomie en chute libre selon un nouveau leak. On parle d’une baisse de la capacité de la batterie de 8,6% par rapport à l’iPhone 15 Plus. En revanche, toutes les autres versions du smartphone affichent une hausse.

Concept d’iPhone 16 Pro @ Tom’s Guide (avec DALL-E)

L’iPhone 16 Plus aurait une autonomie décevante avec une baisse de 8,6% de capacité de batterie par rapport à l’iPhone 15 Plus

La plus grosse hausse est pour l’iPhone 16 avec +6%

Tous les smartphones, en dehors de la version Plus, auraient une meilleure autonomie

L’iPhone 16, c’est la prochaine génération de smartphone d’Apple et elle promet énormément si l’on en croit les rumeurs. Alors que des images des quatre déclinaisons ont été postées sur X, place à une nouvelle révélation à propos des capacités de la batterie suite à une fuite sur Weibo.

À lire > Ce que l’on sait déjà de l’iPhone 16 prévu pour septembre prochain

Une autonomie décevante pour l’iPhone 16 Plus

Selon le divulgâcheur, portant le pseudo de “OvO Baby Sauce OvO”, l’iPhone 16 Max aura la plus puissante des batteries avec 4 676 mAh soit 5,7% de plus que les 4 422 mAh à l’iPhone 15 Pro Max. Les utilisateurs du futur smartphone haut de gamme peuvent donc s’attendre à une hausse de l’autonomie. Pour l’iPhone 16 Pro, on parle de 3 355 mAh soit 2,47% supplémentaires par rapport aux 3 274 mAh de son prédécesseur.

Parmi les autres augmentations, l’iPhone 16 de base aurait une batterie de 3 561 mAh soit une augmentation de 6% par rapport à l’iPhone 15 et ses 3 349 mAh de puissance. Il s’agit du plus gagnant de toutes les versions en termes de hausse d’une génération à l’autre.

Malheureusement, l’iPhone 16 Plus n’aurait pas le droit à une augmentation comme les autres modèles. Au contraire, sa capacité baisserait de 8,6% par rapport à l’iPhone 15 Plus et ses 4 383 mAh puisque le futur smartphone d’Apple aurait 4 006 mAh de puissance.

iPhone 16 : 3 561 mAh (3 349mAh, +6%)

3 561 mAh (3 349mAh, +6%) iPhone 16 Plus : 4 006 mAh (4 383mAh, -8,6%)

4 006 mAh (4 383mAh, -8,6%) iPhone 16 Pro : 3 355 mAh (3 274mAh, +2,47%)

3 355 mAh (3 274mAh, +2,47%) iPhone 16 Pro Max : 4 676 mAh (4 422mAh, +5,7%)

La puce A18 Bionic pourrait améliorer l’autonomie

Mais rassurez-vous, cela ne veut pas forcément dire que l’autonomie sera moins bonne. Il y a aussi l’optimisation matérielle et logicielle à prendre en compte. La puce A18 Bonic sera sans doute pensée pour une efficacité énergétique améliorée, ce qui permettra d’étendre l’endurance de l’iPhone 16 Plus malgré une puissance moindre par rapport à son prédécesseur.

Sachant que l’autonomie de la batterie d’un smartphone est un gros argument de vente et qu’Apple n’est pas le champion en la matière, la firme de Cupertino a tout intérêt à faire mieux avec cette nouvelle génération à venir. D’autant plus qu’on s’attend notamment à un boost de RAM et de stockage. L’iPhone 16 devrait être présenté en septembre prochain, comme tous les ans.