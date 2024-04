iPhone 16 Pro Max : son autonomie dépasserait les 30 heures grâce à une nouvelle batterie

Les rumeurs concernant l’iPhone 16 vont bon train, notamment sa déclinaison la plus haut de gamme Pro Max. Selon des rumeurs sur Weibo, il bénéficierait d’une nouvelle batterie impressionnante lui permettant d’atteindre les 30 heures d’autonomie.

Concept d’iPhone 16 DR

Sur le réseau social chinois Weibo, les fuites concernant l’iPhone 16 vont bon train. Plusieurs d’entre elles, traduites par le blog coréen Yeux1122 sur Naver, laissent entrevoir des changements intéressants. Ces nouveautés concernent plus particulièrement l’iPhone 16 Pro et sa déclinaison Pro Max.

L’iPhone 16 Pro et Pro Max auraient deux nouvelles couleurs

Ces rumeurs vont à contre-courant de celles concernant la couleur rose apportée à l’iPhone 16 Pro, rapportées fin mars. Ce serait plutôt Desert Yellow (jaune désert) et Cement Gray (gris ciment) au programme. Qui croire ici ? Ces allégations concernant les couleurs restent pour l’instant non-étayées et il faut les prendre avec des pincettes.

De toutes façons, le plus important reste le matériel au cœur de la bête. Rose, jaune, ou vert, peu importe si la batterie de l’iPhone 16 n’est pas au rendez-vous. Alors que l’autonomie de la déclinaison Plus de l’iPhone 2024 sera probablement décevante, les deux modèles haut de gamme se tailleraient la part du lion dans ce domaine, avec une nouvelle batterie.

L’iPhone 16 Pro Max aura droit à un nouveau modèle de batterie

Ainsi selon Yeux1122, les nouveaux smartphone haut de gamme d’Apple bénéficieront d’une plus grande autonomie, supérieure à 30 heures. Cela va dans le sens des déclarations précédentes du leaker, basées sur des sources de la chaîne de production d’Apple, selon lesquelles l’iPhone 16 Pro Max aurait une autonomie record.

À lire > iPhone 16 : voici à quoi pourrait ressembler la nouvelle gamme de smartphones d’Apple

Toutefois, la rumeur susmentionnée concernant la batterie plus petite de l’iPhone 16 Plus par rapport à celle de son prédécesseur, amène à douter de ces affirmations. Pour rester conservateur, il vaut mieux donc considérer que le chiffre de 30 heures d’autonomie ne s’applique qu’au modèle Pro Max, puisqu’il disposera de la plus grande batterie. Toutefois les modèles Pro “simple” pourraient également en profiter.

Concernant l’iPhone 16 Pro Max, Yeux1122 indique également qu’il utilisera un appareil photo principal de 48 mégapixels basé sur le capteur IMX903 de Sony. Celui-ci comportera une combinaison d’une lentille en verre et de sept lentilles en plastique pour de meilleures performances. Côté performances, les premiers tests de l’iPhone 16 Pro son tombés et nous en disent plus sur les capacités de l’A18 Pro.

Source : Naver