Comment savoir si mon Mac est infecté par un malware ou un logiciel espion ?

Qu’on le veuille ou non, les Mac et macOS sont tout aussi sensibles aux logiciels malveillants que la plupart des autres appareils et systèmes d’exploitation. Un téléchargement louche, un clic de trop, l’ouverture par inadvertance d’une pièce jointe d’un e-mail infecté : cela ne prend qu’une seconde ou deux pour qu’un logiciel espion ne vienne s’installer pour fouiller dans un Mac.

Heureusement, ces logiciels malveillants ne sont pas complètement impossibles à localiser et à supprimer. Surtout si vous savez quoi et où chercher. Même si, bien évidemment, le mieux restera toujours de rester vigilant chaque fois que vous recevez un e-mail, ou de faire attention aux liens inconnus.

Comment puis-je trouver des logiciels espions sur mon MacBook ?

Il y a quelques indicateurs à surveiller lorsqu’il s’agit de logiciels espions : votre MacBook semble fonctionner plus lentement que d’habitude ? Vous voyez des fichiers, des applications ou des extensions de navigateur que vous n’aviez pas installé ? Votre navigateur Web s’est-il créé de manière inattendue une nouvelle page d’accueil ? Votre MacBook vous donne-t-il des avertissements de sécurité même lorsque vous ne recherchez rien ? Tous ces signes peuvent sous-entendre une infection par un logiciel malveillant.

Vous pouvez vérifier par vous-même si c’est bel et bien le cas, et ce, de différentes manières. Dans un premier temps, essayez d’ouvrir Moniteur d’activité (sous Applications > Utilitaires). Recherchez tout processus suspect (vous pouvez utiliser la fonction de recherche pour trouver des types spécifiques de logiciels espions si vous connaissez le nom du processus). Si vous voyez un processus qui consomme beaucoup de mémoire ou qui vous semble étrange, recherchez-le sur Google et vérifiez s’il s’agit ou non d’un logiciel malveillant. Si c’est le cas, tentez de le désactiver ou cherchez comment le supprimer (le processus peut varier d’un malware à un autre).

Une autre option consiste à configurer un pare-feu, qui peut être utilisé pour surveiller l’activité de votre réseau et bloquer tout ce qui sort de l’ordinaire. Vous pouvez activer la protection par pare-feu (via le menu Préférences système > Sécurité et confidentialité). Une fois activé, vous pouvez également ajuster les paramètres pour autoriser automatiquement des applications ou des services spécifiques à passer.

Si le doute subsiste, vous pouvez utiliser des logiciels tiers comme CleanMyMac X ou Malwarebytes, par exemple. Ces derniers vont scanner votre Mac à la recherche de maliciels afin de les mettre en quarantaine ou de les supprimer. Attention toutefois à certains logiciels qui se rapprochent plus d’arnaques que de véritables solutions : pensez donc à bien vérifier son sérieux avant de l’installer.

Que dois-je faire pour me débarrasser des logiciels espions sur mon MacBook ?

Votre Mac est infecté et vous n’arrivez pas à localiser le logiciel malveillant ? Vous avez essayé des logiciels de nettoyage et rien ne marche ? L’un des moyens les plus efficaces, mais aussi les plus extrêmes, de lutter contre les logiciels espions (et la plupart des autres logiciels malveillants) consiste à reformater complètement votre MacBook (voir la procédure complète ici). Vous devrez redémarrer votre MacBook en maintenant immédiatement les touches Commande + R afin de démarrer en mode de récupération.

De là, sélectionnez Utilitaire de disque et effacez le disque dur. Bien que cela éliminera presque certainement tous les logiciels espions installés, cela supprimera également tous les autres fichiers, applications et paramètres que vous avez enregistrés. Faites donc des sauvegardes avant de reformater ou préparez-vous à réinstaller manuellement de nombreux logiciels (dont vous voudrez d’abord vous assurer qu’ils sont sûrs et légitimes).

Au-delà de cela, le moyen le plus simple d’essayer de se débarrasser de certaines formes de logiciels espions consiste à installer les dernières mises à jour de macOS. Ceux-ci traitent souvent des problèmes de sécurité et pourraient bien résoudre le problème pour vous.