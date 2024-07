Impossible de connecter mon smartphone Android au réseau WiFi. Que faire ?

Votre smartphone Android n’arrive plus à se connecter à votre réseau WiFi et vous ne savez pas quoi faire ? Découvrez quelques astuces pour éviter d’avoir à basculer en 5G en utilisant votre forfait.

Utiliser votre connexion WiFi pour naviguer sur Internet ou lire une vidéo en streaming sur votre smartphone offre de nombreux avantages. Non seulement la connexion est plus rapide, mais aussi plus stable et surtout sans limites de data. Hélas, des problèmes de connexion peuvent survenir à tout instant et sont parfois difficilement explicables.

Si vous essayez de vous connecter à réseau WiFi mais que, quoi que vous fassiez, ça ne fonctionne pas, alors le problème peut avoir plusieurs origines. Cela peut venir de votre smartphone, du réseau, de votre point d’accès… Voici quelques pistes à explorer pour tenter de résoudre votre problème afin d’utiliser sereinement votre téléphone mobile.

Coupez votre connexion WiFi

La solution la plus simple est parfois la meilleure, c’est en tout cas la plus rapide. Cette dernière consiste à désactiver puis réactiver le réseau WiFi sur votre smartphone. Sur l’écran d’accueil, glissez votre doigt de haut en bas pour faire apparaître la barre de notifications de votre téléphone. Appuyez alors deux fois sur l’option WiFi. La connexion peut se rétablir instantanément. N’hésitez pas à répéter cette action plusieurs fois, en laissant un peu de temps entre chaque réactivation. Mais sachez que dans la plupart des cas, malheureusement, cela ne suffit pas.

Réinitialisez votre réseau WiFi

Si votre connexion WiFi est défectueuse, il se peut que certaines informations liées à celui-ci soient erronées ou corrompues. Pour les réinitialiser, revenez dans la barre de notifications et appuyez longuement (plus de deux secondes) sur l’icône WiFi. La liste des réseaux WiFi disponibles s’affiche alors :

Sélectionnez celui que vous utilisez, là encore en appuyant longuement dessus.

Dans la fenêtre fraîchement ouverte, tapez sur Oublier ou Modifier le réseau .

ou . Reconnectez-vous enfin au réseau WiFi, en saisissant toutes les informations nécessaires ainsi que votre mot de passe.

Relancez votre box internet

Il arrive parfois que la source d’une connexion non viable soit en réalité un problème matériel. Le responsable est souvent votre routeur. Commencez donc par redémarrer votre modem ou votre box internet. Débranchez quelques minutes puis rallumez pour voir si la connexion se rétablit. Si malgré tous vos efforts, le problème persiste… procédez à la même opération avec votre smartphone et redémarrez-le.

Le proxy est-il bien configuré ?

Si vous utilisez le réseau WiFi sur un espace public (par exemple dans une école, une université ou une entreprise), votre connexion internet passe probablement par un proxy. Cette machine intermédiaire est chargée de sécuriser le réseau et censurer les sites contraires à la charte de cet espace public. Ici, pour débloquer votre accès WiFi, vous aurez besoin de deux informations essentielles : le nom du serveur et le port de connexion. Demandez-les à l’administrateur réseau ou au responsable de l’espace public concerné.



Il ne vous reste plus qu’à configurer votre smartphone afin qu’il prenne en compte ledit proxy. Suivez le chemin Paramètres> WiFi > Nom du réseau > Gérer les paramètres > Afficher les options avancées > Proxy. Renseignez les paramètres obtenus, mot de passe inclus.

Débloquez votre adresse MAC

Si les problèmes persistent après toutes ces tentatives, il est fort possible que votre adresse MAC, c’est-à-dire l’identifiant physique de votre matériel, ait été placée sur liste noire. Lorsque vous utilisez le WiFi d’un ami, d’un voisin ou du domicile familial, assurez-vous que cette adresse fasse partie de celles autorisées à accéder au réseau. Le cas échéant, partagez-la auprès de l’administrateur réseau. Pour la trouver, allez dans Paramètres > Système > À propos du téléphone > Etat> Adresse MAC et récupérez l’identifiant.



Autres pistes

Choisir le bon réseau, et saisir le bon mot de passe

Nous n’irions pas jusqu’à vous faire l’affront de vous demander de vérifier que vous avez bien saisi votre mot de passe… mais parfois, le problème de connexion peut simplement résulter d’une erreur de saisie du mot de passe ou de la sélection du mauvais réseau, surtout si plusieurs réseaux sont disponibles à proximité.

Prendre garde aux interférences

Les interférences WiFi peuvent sérieusement affecter la qualité de votre connexion, elles peuvent être causées par divers appareils électroniques à proximité ou par des murs très épais qui rendent la connexion difficile. Pour minimiser ces interférences, essayez de placer votre routeur loin d’autres appareils, en hauteur et pas trop loin de vos pièces de vie. Vous pouvez aussi envisager d’installer un répéteur. Vous pouvez également accéder aux paramètres de votre routeur pour changer le canal WiFi, car certains canaux peuvent être moins encombrés que d’autres. Utiliser la bande de fréquence 5 GHz, si votre routeur et vos appareils le permettent, peut également réduire les interférences car elle est moins sujette à la congestion que la bande de 2,4 GHz.

Contacter le support technique

Si après avoir essayé toutes les solutions proposées, vous ne parvenez toujours pas à connecter votre smartphone Android au réseau WiFi, il est peut-être temps de contacter le support technique de votre fournisseur d’accès internet. Avant de les appeler, assurez-vous d’avoir toutes les informations nécessaires à portée de main : le modèle de votre routeur, la version du système d’exploitation de votre smartphone, une description détaillée du problème, ainsi que les étapes déjà suivit pour tenter de le résoudre.

