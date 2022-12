Contenus des conversations, identité, sexe : les utilisateurs Android vulnérables à cause d’une nouvelle faille de sécurité

Une nouvelle faille de sécurité vient d’être détectée par des chercheurs américains. Elle concernerait presque l’ensemble des utilisateurs Android. Grâce à l’utilisation des différentes technologies présentes à l’intérieur des téléphones mobiles, il serait possible de connaître votre identité, votre sexe, et même le contenu de vos conversations.

Les temps sont durs pour les équipes en charge de la sécurité sur Android. Une nouvelle faille vient d’être détectée par les chercheurs de plusieurs universités américaines. En utilisant les informations transmises par les différents capteurs de vos smartphones, des informations sensibles concernant votre identité, votre sexe ou même les contenus de certaines de vos conversations seraient vulnérables. La technique utilisée par les scientifiques, intitulée EarSpy, repose sur des principes physiques simples.

Les utilisateurs Android vulnérables en raison d’une nouvelle faille de sécurité © Pixabay

En analysant, grâce à l’accéléromètre ou aux différents gyroscopes intégrés à votre mobile, les vibrations de votre voix, il serait possible de reconnaître votre identité et votre sexe à, presque, tous les coups. De plus, la reconnaissance vocale permettant aux chercheurs de retransmettre vos paroles, n’est quant à elle pour le moment fiable qu’à près de 42%.

J’ai un téléphone Android, dois-je m’inquiéter ?

Pour le moment, il n’y a cependant pas de quoi paniquer. Le but de ces chercheurs est de mettre en évidence la vulnérabilité des utilisateurs de smartphone face à de potentielles menaces informatiques. Leur technologie, EarSpy, n’est pas publique et ne peut pas, pour le moment, se retourner contre vous. Cependant, force est de constater que si ces scientifiques ont réussi à mettre en place un tel outil, ce n’est qu’une question de temps avec que des pirates informatiques du monde entier ne parviennent également à exploiter cette faille. De plus, si vous n’avez pas de smartphone dernier cri, vous êtes également paradoxalement plus à l’abris de ce type de menaces. Comme expliqué par les chercheurs, cet algorithme s’appuie sur les technologies de pointe intégrées que aux smartphones dernières générations. D’autres tests réalisés par exemple sur des téléphone sortis en 2016 n’ont pas permis aux scientifiques de déceler les informations personnelles des utilisateurs.

Pour rappel, la vulnérabilité des internautes et des utilisateurs d’appareils connectés est en forte hausse. Depuis la période Covid, la cybercriminalité aurait augmenté de plus de 600% par rapport à la période prépandémique. Entre 2019 et 2020 le nombre de cyberattaques avait par exemple déjà augmenté de plus de 255%.

