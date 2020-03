Covid-19 : 3838 nouveaux cas, 186 décès en plus aujourd’hui en France

Le Covid-19 sévit depuis plusieurs mois maintenant en France, depuis le 24 janvier précisément. Malgré la décision de réduction des contacts et déplacements, prise par le chef de l’État, ce nouveau coronavirus ne dégonfle pas encore. La pandémie gagne de plus en plus de terrain partout à travers le Monde. En France, les chiffres aussi ne cessent d’augmenter.

Nombre de nouveaux cas et de décès dans les dernières 24 heures en France

Chaque jour, le Ministère des Solidarités et de la Santé fait un point sur la situation en France. Nombre de personnes infectées et nombre de morts sont mis à jour quotidiennement. Ce lundi 23 mars, xxx personnes en plus sont infectées par le Covid-19 et le virus a tué xxx personnes en plus.

Comment savoir si on est infecté par le Covid-19 ? Un site officiel analyse vos symptômes

Nombre d’infectés Progression à J+1 3838 +23,96 % Nombre de morts Progression à J+1 186 +27,60 %

Nombre de cas avérés et de décès depuis le début de l’épidémie en France

Depuis le début de l’épidémie, xxx personnes ont été dépistés positifs au Covid-19. xxx personnes sont décédées des suites de leur infection.

Infectés 19 856 Hospitalisés 8 675 En réanimation 2 082 Morts 860

Quelle est la progression de l’épidémie de Covid-19 ?

Le confinement qui ne dit pas son nom doit durer quinze jours au minimum, soit jusqu’au 31 mars. Santé Publique France avance pour sa part qu’une prolongation sera « vraisemblablement nécessaire ». Une étape déjà franchie de l’autre côté des Alpes, le gouvernement italien ayant prévu un allongement du confinement au-delà de la première date butoir du 3 avril. Les Italiens sont cloîtrés chez eux depuis le 9 mars. En tout, 169 pays sur 198 sont touchés par l’épidémie et plus de 500 millions de personnes sont actuellement astreintes à rester chez elles sur l’ensemble de la planète.

La Chine et la Corée du Sud sont les seuls pays qui commencent à voir leurs chiffres diminuer. Mais de nouveaux cas commencent à y apparaître dus à l’arrêt progressif de leur confinement et aux retours dans ces pays.

L’Apple Watch et l’app Cardiogram peuvent vous aider à détecter les symptômes du COVID-19

Courbe d’évolution du coronavirus – Crédit : Statista

En France, « la situation va continuer de s’aggraver ces prochains jours avant que les effets du confinement strict ne fassent ralentir l’épidémie », a indiqué le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, lors de son point presse du dimanche 22 mars.

Le pic devrait être atteint dans l’Hexagone dans huit jours, a-t-il ajouté. Les dégâts sanitaires que l’on devra connaître dépendent du respect du confinement imposé par le gouvernement français. Et le Professeur Jérôme Salomon de poursuivre : « la levée du confinement dépendra de l’inflexion de la courbe épidémique », soit une inversion de la courbe des individus infectés par le Covid-19.

Carte de France des infections et décès dus au Covid-19

ESRI France a mis en place une carte dynamique mise à jour quotidiennement avec les données officielles transmises par Santé publique France. Actuellement, l’Île-de-France et le Grand Est sont les deux régions les plus touchées. Elles sont suivies de prêt par le sud-est de la France. La direction est aisément visible. Venant d’Italie ou d’Allemagne, le virus gagne peu à peu du terrain et se déplace d’est en ouest. Cette carte devrait lourdement évoluer dans les prochains jours.

Carte du monde de l’épidémie du coronavirus

Si Microsoft a lancé son propre tracker permettant de suivre la progression de l’épidémie de Covid-19 à travers le monde, l’outil de l’Université Johns Hopkins reste encore le plus complet du moment. Il ne détaille pas précisément la situation dans chaque pays touché – pour cela il y a la carte d’ESRI France – mais donne des chiffres mis à jour