L’Apple Watch et l’app Cardiogram peuvent vous aider à détecter les symptômes du COVID-19

En pleine crise pandémique, l’application Cardiogram a déployé une nouvelle mise à jour qui aidera les propriétaires d’Apple Watch à mieux analyser la manière dont leur corps répond aux symptômes de maladies comme la grippe ou le COVID-19.

Appelée Sleeping BPM, cette nouvelle fonction se base sur les données liées au rythme cardiaque pendant le repos et le sommeil. La lutte du système immunitaire contre une infection cause en effet une augmentation de la fréquence cardiaque, et ce dès le début de la maladie. Lors que l’utilisateur tousse ou a de la fièvre pendant la nuit, le rythme cardiaque s’accélère. Sleeping BPM va donc surveiller la fréquence cardiaque de l’utilisateur pendant ses phases de repos. Il est par conséquent nécessaire de porter l’Apple Watch pendant son sommeil.

Identifier la réaction du corps au virus de la grippe ou du COVID-19

Grâce aux données collectées, l’utilisateur pourra plus facilement déterminer si les augmentations relevées peuvent correspondre à la réaction du corps face aux symptômes d’une maladie de type grippal. L’augmentation de la fréquence cardiaque peut en effet être le résultat d’autres problèmes de santé ou de stress, mais cette nouvelle fonctionnalité permettra de différencier ces causes. L’utilisateur peut organiser les données en précisant dans l’application quels étaient les symptômes ressentis au moment de l’augmentation de la fréquence cardiaque.

Il ne s’agit donc pas d’un outil de détection du COVID-19 chez les utilisateurs. Sleeping BPM constitue simplement un nouveau moyen d’observer « comment les symptômes grippaux peuvent affecter leur corps par le biais de leur rythme cardiaque », explique Johnson Hsieh, co-fondateur de l’app Cardiogram.

L’application Cardiogram est compatible avec l’Apple Watch mais également avec d’autres appareils équipés de capteurs de rythme cardiaque tels que les bracelets Fitbit, Garmin, et les montres connectées sous Wear OS de marques telles que Huawei, LG, Fossil, etc.

