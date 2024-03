Cyberpunk 2077 : un secret étonnant découvert, il était juste sous vos yeux

© CD Projekt

Cyberpunk 2077 fait partie de ces jeux en monde ouvert d’une extrême richesse dans lesquels le joueur peut se plonger pendant plusieurs dizaines d’heures. D’autant plus depuis la sortie de Phantom Liberty, son DLC paru en septembre 2023.

Comme The Witcher 3, le titre de CD Projekt compte aussi de nombreux easter eggs et secret que les joueurs sont toujours fiers de découvrir. Plus de trois après la sortie de Cyberpunk 2077, une joueuse vient de faire une découverte totalement inédite, pour le plus grand bonheur des membres du studio.

Une joueuse découvre un secret bien caché dans Cyberpunk 2077, le studio la félicite

Oui, Cyberpunk 2077 cache encore des secrets, en tout cas au moins un. Une joueuse vient de découvrir une drôle d’animation dans le menu principal du titre dont à priori personne ne connaissait l’existence. En laissant son curseur pendant quelques secondes sur les chiffres qui indiquent quelle est la dernière version de Cyberpunk 2077 installé, ceux-ci s’effacent et apparaissent alors « 2.0.77 ».

À lire > Cyberpunk 2077 Ultimate Edition pas cher : où acheter le jeu au meilleur prix ?

Oui, il s’agit tout simplement d’une partie du nom du jeu et de l’année à laquelle se déroule l’aventure de V à Night City. Un easter egg finalement pas si bien caché, puisqu’il se trouve sur le premier écran de Cyberpunk 2077, mais que personne n’avait vu. Barbara Krasowicz, de son vrai nom, explique qu’elle a uniquement mis sa souris sur les chiffres au hasard et « bu une gorgée de thé » avant de remarquer le changement.

Visiblement, les membres de CD Projekt s’impatientaient que la communauté fasse cette trouvaille. Monika Janowska, productrice de Cyberpunk 2077, félicite la joueuse sur X. « Enfin ! Super content que ça ait été trouvé ! Excellent travail », écrit-elle sous la vidéo.

Pawel Sasko, directeur des quêtes de Cyberpunk 2077, reconnaît qu’il doutait que le secret soit découvert un jour et y va lui aussi de son compliment. Une preuve que les trouvailles ravissent autant ceux qui les font que ceux qui dissimulent des secrets. Les développeurs aiment cacher de petits easter eggs dans les menus principaux des jeux, comme le prouvent Sons of the Forest ou Baldur’s Gate 3.

Un jeu vendu à des millions d’exemplaires, peut donc encore cacher quelques mystères, même plusieurs années après sa sortie. Rappelons qu’il y a peu, Hidetaka Miyazaki, réalisateur d’Elden Ring, dévoilait que le jeu cachait encore un secret important.