Cyberpunk 2077 : le jeu de société arrive bientôt

Le riche univers de Cyberpunk 2077 semble rendre possible de décliner le jeu sur plusieurs supports. Plus tôt cette année, Netflix a d’ailleurs publié une première bande-annonce de sa série animée Cyberpunk : Edgerunner, basée sur le RPG de CD Projekt Red. Le jeu, qui a reçu un patch next-gen, pourrait ainsi bientôt être disponible sous la forme d’un jeu de société.

Cyberpunk 2077 : Gangs of Night City – Crédit : CMON Games

Le jeu, nommé Cyberpunk 2077 : Gangs of Night City, se concentre sur les différents gangs rivaux de la célèbre ville futuriste imaginée par CD Projekt Red et Mike Pondsmith. Celui-ci est publié par CMON Games, qui a déjà réalisé les adaptations de God of War et Bloodborne. La campagne Kickstarter semble très bien se porter. En effet, le projet a plus que triplé son objectif de financement de 100 000 $ et se rapproche de son dernier objectif, à une dizaine de jours de la fin.

Gangs of Night City : que le meilleur des gangs gagne

L’équipe en charge du jeu se veut respectueuse de l’univers du RPG. En effet, sur la page Kikckstarer, celle-ci insiste sur ce point. On peut ainsi y lire : « Cyberpunk 2077 : Gangs of Night City est un jeu compétitif dans lequel 1 à 4 joueurs jouent le rôle de gangs impitoyables qui se disputent le contrôle de l’underground dans l’enfer scintillant qu’est Night City.”

Les confrontations entre gangs rivaux, qui composent une grande partie du gameplay de Cyberpunk 2077, devraient tenir une place prépondérante au sein du jeu de société. CMON Games précise ainsi : “Affrontez d’autres gangs dans la vraie vie ou sur Internet alors que votre bande de durs entreprenants cherche à dominer le monde criminel qui règne dans les rues. Seuls les plus audacieux resteront dans les mémoires, et votre crédibilité de rue vous ouvrira la voie vers le sommet.«

En plus de son esthétique propre a l’univers de Cyberpunk 2077, le jeu de plateau est livré avec plusieurs figurines en plastique non peintes à l’effigie de personnages notables du jeu vidéo. Les joueurs peuvent donc s’attendre à retrouver Jackie Welles, Johnny Silverhand et Judy Alvarez parmi les dizaines de figurines qui devraient être livrées avec Gangs of Night City.

Source : theverge