Cyberpunk 2077 : pas de 4K sur PS5 et Xbox Series X avec la version next-gen

Cyberpunk 2077 ne tourne pas en 4K native sur PS5 et Xbox Series X malgré les promesses du patch next-gen. Digital Foundry a confirmé que les versions next-gen du jeu de CD Projekt RED n’apportent que des améliorations visuelles minimes.

Après une longue attente, CD Projekt RED a finalement déployé le patch 1.5 de Cyberpunk 2077 la semaine dernière. En plus des améliorations du gameplay et des nouveautés apportées au jeu, le studio polonais a aussi lancé les versions next-gen de Cyberpunk 2077 pour la PlayStation 5 et la Xbox Series X. Les promesses sont nombreuses, mais elles ne sont malheureusement pas toutes tenues.

Cyberpunk 2077 – Crédit : CD Projekt RED

Outre les problèmes de mise à jour PS5 bloquée à cause d’un souci de région, la version next-gen de Cyberpunk 2077 ne tourne pas en 4K native. Pourtant, CD Projekt RED avait assuré que le patch next-gen permettrait de jouer en 4K à 60 FPS sur PS5 et Xbox Series X. Voici les résultats de l’analyse des performances menée par Digital Foundry.

À lire aussi > Cyberpunk 2077 : de PS4 à PS5, comment récupérer votre sauvegarde ?

La Xbox Series X atteint une meilleure définition que la PS5 sur Cyberpunk 2077, mais ce n’est pas de la 4K

Digital Foundry a découvert que Cyberpunk 2077 ne tourne pas en 2160p, l’équivalent de la 4K, sur les PS5 et Xbox Series X. Les consoles next-gen peinent à atteindre cette définition d’écran. Voici les définitions minimales et maximales de Cyberpunk 2077 sur PS5 et Xbox Series X / S en fonction du mode sélectionné :

Définition minimale Définition maximale PlayStation 5

Mode performance / 60 FPS 2240 x 1260 3072 x 1728 PlayStation 5

Ray-tracing / 30 FPS 2560 x 1440 2560 x 1440 Xbox Series X

Mode performance / 60 FPS 2458 x 1382 3168 x 1782 Xbox Series X

Ray-tracing / 30 FPS 2560 x 1440 2560 x 1440 Xbox Series S – 30 FPS 2304 x 1296 2560 x 1440

En fin de compte, la Xbox Series X s’en sort un peu mieux que la PlayStation 5. Ce n’est tout de même pas suffisant pour atteindre la définition de 2160p promise par le patch next-gen. En mode performance, la console de Microsoft oscille entre 1382p et 1782p. Les deux consoles se maintiennent à 1440p avec le mode du ray-tracing activé qui se limite d’ailleurs à 30 FPS. Bien entendu, la Xbox Series S ne peut pas offrir de ray-tracing sur Cyberpunk 2077.

Enfin, Digital Foundry en a conclu que les améliorations visuelles apportées à Cyberpunk 2077 par le patch next-gen sont plutôt minimes. Pour le moment, la seule solution pour jouer à Cyberpunk 2077 dans les meilleures conditions est d’avoir un PC suffisamment musclé pour prendre en charge le ray-tracing et la 4K à 60 FPS.

Source : Notebook Check