Dark Souls : il tue tous les boss uniquement avec des tourtes à la bouse

Le caca peut vous permettre de finir Dark Souls – Crédits : YouTube LilAggy / FromSoftware

FromSoftware fait la une des gazettes spécialisées ces jours-ci à la suite de la sortie d’Elden Ring. Un titre qui reprend à sa sauce les ingrédients qui ont fait le succès de Dark Souls tout en ajoutant des nouveautés bien senties (craft, monde ouvert, infiltration). Outre le cadre de dark fantasy similaire, il est également très complexe de vaincre les boss. Blocages, esquives, magie et développement des compétences sont ainsi vivement recommandés pour remporter la victoire dans les Souls-like.

Mais le YouTubeur LilAggy a réussi à démontrer qu’il était possible de finir Dark Souls en se servant exclusivement d’une arme peu ragoûtante : les tourtes à la bouse. Des projectiles qui permettent d’intoxiquer votre adversaire. Notez toutefois que ce poison vous frappera également. Il est possible d’en obtenir sur les Ogres du Hameau du Crépuscule ou de vous en procurer auprès de la marchande mort-vivante et de Gough, moyennant 200 âmes.

À lire > Dark Souls 3 : l’Épée de Chevalier de Lothric forgée pour de vrai en taille réelle

Dark Souls : des excréments pour exterminer les boss

Pour réussir le défi, le joueur s’est efforcé de jeter les bouses afin de tuer les boss à petit feu. Il s’agissait notamment de les éviter jusqu’à leur trépas causé par la puanteur toxique. Le vidéaste a toutefois dû prendre quelques libertés face aux antagonistes immunisés contre l’empoisonnement. Mais il a quand même réussi à vaincre le boss final impitoyable en utilisant uniquement des excréments, preuve que le défi est bel et bien relevé.

Courageux, LilAggy a en définitive mis plus de sept heures et demie à se débattre avec les boss et les tourtes à la bouse. Tout cela montre une fois de plus que Dark Souls peut s’accomplir de multiples manières, laissant une grande liberté aux joueurs dans leurs choix sur le ring.

Regardez sans plus tarder le condensé de la performance de LilAggy ci-dessous :