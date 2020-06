Dark Souls 3 : l’Épée de Chevalier de Lothric forgée pour de vrai en taille réelle

Crédit: That Works – YouTube

Depuis toujours, les jeux vidéo ont inspiré les artisans d’art pour recréer les objets iconiques et les personnages cultes. Ainsi, les forgerons et les sculpteurs donnent vie aux pixels. L’univers des jeux vidéo semble un peu plus réel lorsqu’un personnage virtuel est sculpté avec une précision extraordinaire ou qu’une épée imaginaire devient encore plus tranchante qu’elle ne semble l’être sur l’écran. La chaîne YouTube « That Works » est spécialisée dans la forge d’armes, notamment celles tirées des jeux vidéo. On y retrouve aussi bien la réplique d’une hache Viking d’Assassin’s Creed : Valhalla que l’épée légendaire de Geralt dans la série Netflix The Witcher.

Il forge l’épée du jeu League of Legends pour de vrai

L’Épée de Chevalier de Lothric est une arme iconique de Dark Souls 3

Le forgeron et fondateur de « That Works » a récemment publié une nouvelle vidéo sur la forge d’une épée de Dark Souls 3, l’Épée de Chevalier de Lothric. Elle lui avait été demandée maintes fois par les fans du titre d’action RPG réputé pour sa difficulté. En effet, c’est l’une des armes les plus populaires de jeu. Elle est également l’une des plus puissantes de sa catégorie des épées droites. Cette épée peut être récupérée sur les corps des Chevaliers de Lothric ou achetée pour la somme conséquente de 4 000 âmes (la monnaie du jeu).

Dans la vidéo, toutes les étapes de la fabrication sont aperçues. À la fin, nous avons même le droit à un test en conditions réelles avec la réplique terminée. Bien entendu, on ne la voit pas découper les membres de morts-vivants ou trancher un monstre en deux.

Les forgerons l’essaient plutôt sur des bouteilles d’eau, des sachets de farine, des noix de coco, un os pour chien et même une pastèque déguisée en chevalier. Le résultat reste tout de même très impressionnant. C’est une véritable épée tranchante qui ressemble parfaitement à celle de Dark Souls 3. Les fans en sont très satisfaits si l’on en croit les centaines de commentaires positifs sous la vidéo.

Diablo 4 : monde ouvert, narration, multijoueur, où en est le développement du jeu ?

Source : Comic Book