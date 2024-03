Dark Web : 13 millions d’identifiants français dorment dans une énorme base de données

© Envato

Ces derniers temps, les organisations françaises font face à une avalanche d’attaques informatiques. Pas plus tard que la semaine dernière, c’était LDLC qui était piraté. Conséquence, les pirates ont entre leurs mains les identifiants de leurs clients ou usagers. Ceux-ci se retrouvent ensuite sur le Dark Web où ils sont vendus au plus offrant. Ou alors dans cette base de données consolidée de millions d’utilisateurs du monde entier.

Une base de données géante de 60 millions identifiants sur le Dark Web

C’est Only SaxX, hackeur français émérite, qui rapporte être tombé sur cette caverne d’Alibaba des données. “En naviguant de groupes en groupes dans les milieux cybercriminels, je suis tombé sur une énorme base de données !“, raconte-t-il dans une publication sur X (Twitter).

🚨🔴CYBERALERT🔴 | 🇫🇷Au moins 13M d'identifiants dans la nature depuis des mois



Cette nuit, en naviguant de groupes en groupes, de canaux en canaux dans les milieux cybercriminels, je suis tombé sur une énorme base de données !



+1.5 Milliards de logs : url/site web – nom… pic.twitter.com/GzZ62dhi4O — Only SaxX (@_SaxX_) March 4, 2024

Selon ses estimations, la base de données contient plus de 60 millions d’identifiants volés. Parmi eux, au moins de 13 millions d’identifiants seraient français. Et ces combinaisons d’identifiant / mot de passe ont encore leur utilité pour les cybercriminels. Ceux-ci les emploient pour tenter de s’introduire sur vos comptes sur les sites les plus populaires. Si vous utilisez le même mot de passe pour chaque site, il y a de fortes chances que cela marche.

Difficile de savoir si vous faites partie des personnes concernées par cette fuite de données. En effet, vous pourriez suivre notre tutoriel pour accéder au Dark Web et ensuite tenter de trouver la base données de la même manière qu’Only SaxX. Mais une fois dedans, pour retrouver vos identifiants, autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Plus simplement, si vous utilisez la même adresse mail depuis 5 ans ou plus, il y a de fortes chances que vos identifiants s’y trouvent, selon Only SaxX.

Par ailleurs les attaques de ces dernières semaines ont pu alimenter cette énorme base de données. Le 9 février, c’était Free qui était victime d’une énorme fuite de données. Trois jours plus tard, le 13, c’était cette fois-ci la CAF qui confirmait être victime d’une cyberattaque. Les données de 600 000 usagers se retrouvaient ainsi dans la nature.

On ne le dira jamais assez, il faut changer régulièrement de mot de passe et éviter les combinaisons évidentes comme les dates de naissance. La publication d’Only SaxX en lien est pleine d’autre bons conseils, n’hésitez pas à aller y jeter un œil.