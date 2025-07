De plus grandes bouteilles bientôt autorisées en cabine grâce à de nouveaux scanners

Crédit : Wavebreakmedia_micro / Freepik

Les aéroports européens modernisent leurs contrôles pour les liquides en cabine

La Commission européenne travaille actuellement à la mise en place de scanners capables d’analyser le contenu des récipients liquides volumineux dans les contrôles de sécurité des aéroports. Cette avancée pourrait bientôt permettre aux voyageurs d’emporter des bouteilles plus grandes dans leurs bagages à main.

Actuellement, les règles européennes limitent la taille des contenants de liquides, aérosols et gels (appelés LAG) dans les bagages à main à 100 ml maximum. Des exceptions existent toutefois pour les aliments spécifiques, les produits pour bébés et les médicaments. Ces restrictions sont principalement dues aux limites des équipements traditionnels, comme les scanners à rayons X, qui ne détectent pas efficacement certains explosifs liquides.

Cependant, de nouvelles technologies de détection d’explosifs, déjà installées dans quelques aéroports européens, notamment à Rome et Milan, permettent d’analyser des contenants plus grands. Ces systèmes pourraient donc bientôt remplacer les anciennes règles et autoriser le transport à bord de bouteilles de plus de 100 ml.

Une restriction temporaire pour des raisons techniques

L’été dernier, la Commission européenne a néanmoins imposé une restriction temporaire sur ces nouvelles machines pour des raisons techniques, maintenant ainsi la limite actuelle. Depuis, elle collabore avec la Conférence européenne de l’aviation civile (CEAC) afin de finaliser des solutions adaptées. Une méthode de dépistage validée par la CEAC en juin 2025 ouvre désormais la voie à la certification des équipements par les fabricants.

Une fois que ces appareils seront homologués par la CEAC, ils devront encore obtenir l’approbation officielle de l’Union européenne. Après cette étape, ils pourront être installés dans les aéroports, ce qui pourrait arriver très rapidement, dans les prochains jours, d’après un porte-parole de la Commission.

Un dispositif encore en cours de déploiement à travers l’Europe

Tous les aéroports de l’Union ne possèdent pas encore ces technologies avancées, qui restent plus coûteuses que les systèmes traditionnels. En Italie, par exemple, sept terminaux sont déjà équipés. D’autres aéroports en Allemagne, Irlande, Lituanie, Malte, Suède et Pays-Bas pourraient suivre une fois les dernières validations obtenues.

Ce déploiement progressif signifie que, même si les nouvelles règles sont bientôt en vigueur, leur application ne sera pas immédiate ni homogène partout en Europe. Les passagers devront donc rester attentifs aux consignes propres à chaque aéroport lors de leurs voyages.

Source : EuroNews