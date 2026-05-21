PS Plus : Sony augmente tous les prix en catimini, et la facture s’alourdit sérieusement

Depuis le 20 mai 2026, les abonnements mensuels et trimestriels du PlayStation Plus coûtent plus cher en France. Sony n’avait pourtant communiqué que sur la formule Essential. Les paliers Extra et Premium, eux, ont été revalorisés en silence sur le PlayStation Store.

Le PlayStation Plus, au cœur de l’écosystème Sony, voit ses tarifs mensuels et trimestriels revus à la hausse en mai 2026. Crédit : Diego Thomazini

Le 18 mai, un simple tweet du compte officiel PlayStation annonçait une hausse tarifaire du PS Plus pour les nouveaux abonnés, applicable deux jours plus tard. Délai très court, périmètre flou : le message ne détaillait que les nouveaux prix de la formule Essential, laissant croire à une augmentation cantonnée à l’entrée de gamme du service. La réalité s’est avérée plus large. Sony a mis à jour la grille complète sur le PlayStation Store sans communiqué complémentaire, et les trois niveaux d’abonnement sont bel et bien touchés.

Starting May 20, PlayStation Plus prices for new customers will increase in select regions. Due to ongoing market conditions, prices will start at $10.99 USD / €9.99 EUR / £7.99 GBP for 1-month subscriptions and $27.99 USD / €27.99 EUR / £21.99 GBP for 3-month subscriptions.… — PlayStation (@PlayStation) May 18, 2026

Des hausses graduées sur l’ensemble de la grille tarifaire

Voici la nouvelle grille tarifaire applicable en France depuis le 20 mai :

Essential : 9,99 €/mois (contre 8,99 €, +1 €) · 27,99 €/trimestre (contre 24,99 €, +3 €)

: 9,99 €/mois (contre 8,99 €, +1 €) · 27,99 €/trimestre (contre 24,99 €, +3 €) Extra : 15,99 €/mois (contre 13,99 €, +2 €)

: 15,99 €/mois (contre 13,99 €, +2 €) Premium : 18,99 €/mois (contre 16,99 €, +2 €)

Les abonnements annuels, eux, restent inchangés : 71,99 € pour l’Essential, 125,99 € pour l’Extra, 151,99 € pour le Premium.

Ce maintien des prix sur douze mois relève d’un calcul assumé. Douze mois d’Essential payés au tarif mensuel reviennent désormais à près de 120 euros, contre 71,99 euros pour la formule annuelle. L’écart devient tel que Sony pousse mécaniquement les joueurs vers l’engagement longue durée, réduisant la souplesse de ceux qui préfèrent payer au mois.

Un contexte tarifaire déjà sous tension

Cette revalorisation survient quelques semaines après la hausse de 100 euros appliquée à l’ensemble des consoles PlayStation 5, PS5 Pro et PS Portal, entrée en vigueur début avril 2026. Le cumul des deux ajustements pèse lourdement sur le coût global d’accès à l’écosystème PlayStation. Sony invoque les “conditions actuelles du marché” pour justifier ces décisions, sans détailler davantage.

Précision importante : les abonnés actuels qui maintiennent leur souscription sans interruption ni modification de palier ne sont pas concernés. En revanche, toute résiliation, expiration ou changement de formule entraîne l’application des nouveaux tarifs. En Turquie et en Inde, la hausse s’applique à tous les abonnés sans distinction.

Le calendrier interroge aussi. Avec la sortie de GTA 6 prévue dans les mois à venir, Sony anticipe vraisemblablement un afflux massif de nouvelles souscriptions. Ajuster les prix juste avant cette vague reste, d’un point de vue commercial, redoutablement opportuniste.