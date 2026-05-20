Bon plan friteuse : l’Essentielb EAF5 XXL 11 litres à 109,99 € chez Boulanger, idéale pour les soirées foot en terrasse

Le Air Fryer Essentielb EAF5 Flex Megazone XXL est affichée à 109,99 € chez Boulanger au lieu de 149,99 €, soit 40 € de remise sur une friteuse sans huile de 11 litres et 2 800 watts. C’est l’occasion idéale pour s’équiper d’une friteuse capable de nourrir tout le monde sans effort.

Difficile de nier l’impact des Air Fryer sur nos habitudes culinaires. Rapide, économe en matières grasses et polyvalents, ils se sont imposés dans des millions de foyers en quelques années. Mais quand les amis débarquent pour regarder un match ou que la famille se retrouve en terrasse pour profiter des premières soirées chaudes, les modèles compacts montrent vite leurs limites. Pour les grandes tablées, il faut une machine à la hauteur.

C’est exactement le créneau qu’occupe le Flex Megazone XXL d’Essentielb. Avec ses 11 litres de capacité, elle permet de préparer jusqu’à 2,5 kg de frites fraîches, 35 nuggets ou 8 filets de poulet en une seule fournée. Et si vous voulez faire cuire deux aliments en même temps, vous pouvez grâce au séparateur amovible. De quoi assurer le ravitaillement d’une soirée foot sans jamais manquer à l’appel.

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Une puissance de 2 800 watts et 12 programmes pour ne jamais faire attendre personne

L’EAF5 propose 12 programmes prédéfinis couvrant l’essentiel des besoins : friture à l’air, rôtissage, grillade, cuisson, réchauffage et même déshydratation. Le thermostat est réglable de 50°C à 230°C, l’écran digital et la minuterie intégrée simplifient la prise en main, et la fonction maintien au chaud garantit que les frites restent croustillantes jusqu’au coup d’envoi. La puissance de 2 800 watts assure une montée en température rapide, et l’arrêt automatique sécurise chaque cuisson sans surveillance constante.

La cuve unique de 11 litres est dotée d’un revêtement antiadhésif pour une cuisson uniforme par chaleur pulsée, et passe au lave-vaisselle pour un entretien sans contrainte après la soirée. Un format généreux mais pensé pour la praticité. On remplit, on programme, et on profite !

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40 € de remise et les beaux jours qui arrivent : l’équation est simple

À 109,99 € au lieu de 149,99 €, l’Essentielb EAF5 Flex Megazone XXL profite d’une remise de 40 € chez Boulanger dans le cadre de l’opération Tous fous de foot. Pour ce prix, vous obtenez l’une des friteuses sans huile les plus généreuses du marché dans cette gamme de prix : 11 litres, 2 800 watts, 12 programmes et une cuve lavable en machine. Que ce soit pour les soirées foot entre amis ou les repas familiaux en terrasse, c’est une valeur sûre à saisir avant la fin de l’opération.

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