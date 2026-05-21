Epic Games Store : deux nouveaux jeux gratuits, une franchise culte au menu

Comme chaque année, l’Epic Games Store marque le coup à l’occasion de ses Méga Soldes avec une sélection généreuse de jeux offerts. La nouvelle vague de titres gratuits devrait notamment plaire aux amateurs d’aventures et de mystères.

Lors des Méga Soldes, l’Epic Games Store nous réserve de jolis cadeaux en relançant son opération “jeux mystères”. Après avoir offert The Telltale Batman Shadows Edition et Sunderfolk, le launcher vient de dévoiler sa nouvelle sélection de titres gratuits qui seront disponibles pendant une semaine. Cette fois-ci, la plateforme fait la part belle à une franchise cultissime de l’histoire des jeux vidéo : Tomb Raider.

L’Epic Games Store offre les premiers Tomb Raider remastérisés

Vous allez pouvoir vous (re)plonger gratuitement dans les aventures originales de Lara Croft remastérisées avec soin. Tomb Raider I–III Remastered Starring Lara Croft rassemble les trois premiers jeux de la série accompagnés de leurs extensions et de leurs niveaux secrets. Au menu évidemment : exploration, énigmes, plateformes et combats autour du monde dans la peau de la célèbre archéologue.

“Immergez-vous dans les graphiques cultes améliorés, avec une option pour basculer vers le polygone original à tout instant”, promet le synopsis. Le pack inclut les titres suivants :

Tomb Raider I + Unfinished Business Expansion

Tomb Raider II + Golden Mask Expansion

Tomb Raider III + The Lost Artifact Expansion

L’Epic Games Store met également à notre disposition Down in Bermuda. Développé par Yak & Co, ce jeu d’aventure vous met dans la peau d’un aviateur qui se retrouve piégé dans l’archipel des Bermudes. Vous devrez tout faire pour vous échapper de ces îles aussi fascinantes que mystérieuses. Pour ce faire, il faudra notamment résoudre des énigmes, déchiffrer des codes et collecter des orbes magiques.

Down in Bermuda et Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft seront disponibles gratuitement du 21 au 28 mai sur la plateforme d’Epic.