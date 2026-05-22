CarPlay : un bug agaçant ruine l’expérience musicale de milliers de conducteurs

CarPlay affiche des métadonnées erronées lors de la lecture musicale, un bug qui touche aussi bien Spotify que YouTube Music. © Shuttershock

Depuis quelques jours, des possesseurs d’iPhone signalent un comportement erratique de leurs applications musicales sur CarPlay. Pochettes d’album décalées, titres de morceaux qui ne correspondent plus à ce qui sort des enceintes, noms d’artistes mélangés : l’interface de lecture affiche des informations systématiquement fausses. Le phénomène, d’abord repéré sur Spotify, s’étend aussi à YouTube Music, ce qui oriente les soupçons vers la plateforme d’Apple elle-même.

Un décalage persistant sur plusieurs applications

Sur les forums et sur Reddit, les témoignages convergent. Spotify afficherait en permanence les métadonnées du morceau précédent, créant un décalage d’un titre entre ce que l’on écoute et ce que l’écran présente. D’autres décrivent un mélange anarchique de données, où pochette, artiste et titre proviennent de pistes différentes. Passer au morceau suivant ou revenir en arrière ne corrige rien.

Le journaliste Bogdan Popa, d’Autoevolution, rapporte exactement les mêmes symptômes avec YouTube Music sur son unité CarPlay sans fil d’origine constructeur. Son iPhone tourne sur la dernière version d’iOS, l’application est à jour, et le dysfonctionnement est apparu sans mise à jour préalable. Seul contournement fiable : reprendre le téléphone en main pour relancer la lecture depuis l’application mobile, ce qui rend l’intérêt même de CarPlay assez caduque.

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Apple en ligne de mire

L’équipe Spotify a indiqué enquêter sur le problème, et une mise à jour corrective aurait résolu le souci pour certains abonnés. Reste que la présence du même bug sur YouTube Music affaiblit considérablement l’hypothèse d’un défaut propre à une seule application. Le dénominateur commun demeure CarPlay, et la couche logicielle qu’Apple fournit aux développeurs tiers pour gérer l’affichage des métadonnées.

Comme souvent dans l’écosystème Apple, le correctif arrivera probablement sans communication officielle. En attendant, garder les mises à jour automatiques activées reste la précaution la plus raisonnable.

Source : Autoevolution