Death Stranding : Kojima annonce un film qui ne ressemblera pas au jeu

Death Stranding fait partie de ces œuvres particulièrement clivantes, qui comptent à la fois des adorateurs et des « haters ». Un peu comme son créateur Hideo Kojima, souvent critiqué pour sa tendance à se mettre en avant.

Quoi qu’il en soit, Death Stranding est un véritable succès commercial. Plus de 10 millions de joueurs ont vécu le périple de Sam Porter Bridges, incarné par Norman Reedus, à travers les États-Unis. Les non-initiés à l’univers du jeu vidéo vont pouvoir faire de même, puisque le film live-action Death Stranding en cours de développement vient de refaire parler de lui.

Une adaptation live-action de Death Stranding qui surprendra les fans

On sait depuis l’an dernier qu’un film Death Stranding en live-action doit voir le jour. À l’époque, Kojima Productions dévoilait qu’Hammerstone Studios était en charge du projet. Contre toute attente, le développeur vient d’annoncer qu’A24 était officiellement désigné comme l’entreprise en charge de l’adaptation. Le studio est connu notamment pour ses œuvres cultes Everything Everywhere All At Once, Moonlight ou la série Euphoria.

« J’ai été attiré par leurs créations et elles ont même inspiré mon propre travail. Leur approche innovante de la narration s’aligne sur ce que Kojima Productions fait depuis 8 ans », confie Hideo Kojima dans le communiqué de son studio. Celui-ci ne précise pas si A24 reprend le projet des mains d’Hammerstone Studios ou si les deux entités s’associent pour la production.

Il semblerait que le créateur japonais souhaite une nouvelle fois surprendre le public. Le long-métrage ne se contentera donc pas « d’une simple adaptation du jeu » sorti en novembre 2019. Les joueurs et les non-joueurs découvriront « un univers Death Stranding qui n’a jamais été vu auparavant, réalisable uniquement par le biais du cinéma ».

Pour l’heure, on ne sait pas si Norman Reedus, Léa Seydoux et les acteurs au casting de Death Stranding reprendront leur rôle dans le film live-action d’A24. Sur X, les fans demandent déjà plus de précisions à ce sujet. La date de sortie du long-métrage ou même l’état d’avancement du projet n’ont pas été communiqués non plus.

Hideo Kojima exprime régulièrement son amour pour le 7ᵉ art, que ce soit dans ses prises de paroles ou directement dans ses jeux. Il vient de le montrer une nouvelle fois lors des Game Awards 2023 en dévoilant OD, le jeu d’horreur de Kojima Productions prévu sur Xbox. Au casting, nous retrouverons Sophia Lillis, Hunter Schafer et Udo Kier.

Lors de l’E3 2006, Hideo Kojima témoignait déjà qu’une adaptation de Metal Gear Solid au cinéma était dans les tuyaux. Le film réalisé par Jordan Vogt-Roberts serait toujours en pré-production malgré son départ de Konami.