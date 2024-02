PS5 : le jeu qui succédera à Metal Gear Solid est annoncé par Hideo Kojima !

Hideo Kojima n’a pas que Death Stranding 2 dans ses cartons. Non : le célèbre créateur nippon vient d’annoncer qu’il préparait aussi la franchise qui succédera à Metal Gear Solid, en évoquant un jeu d’action-espionnage qui reprendra les mêmes codes, en exclusivité sur PlayStation 5.

La franchise qui succédera à MGS arrive bientôt

En plus d’un trailer pour le jeu Silent Hill 2, le très célèbre créateur de Metal Gear Solid a fait sensation lors du State of Play en annonçant deux nouveaux jeux pour PS5. Death Stranding 2, qui avait déjà été teasé en vidéo, mais surtout, un jeu d’action-espionnage inédit, qui s’inspire de sa célèbre saga. Il a également évoqué un projet de film lié à ce nouveau jeu.

Hideo Kojima prépare un successeur spirituel de Metal Gear pour PS5

Hideo Kojima est connu pour ses jeux d’horreur, comme le récent OD, une exclusivité Xbox, mais il n’a pas oublié son genre de prédilection : l’action-espionnage. C’est ce qu’il a révélé lors du State of Play, en présentant un nouveau jeu qui se veut un successeur spirituel de Metal Gear, la série qui l’a rendu célèbre.

Le jeu, dont le nom n’a pas été dévoilé, est décrit comme une nouvelle licence originale, qui reprendra les codes de l’espionnage tactique, avec des missions d’infiltration, des gadgets et des ennemis variés. Le jeu sera une exclusivité PS5, et bénéficiera du soutien de PlayStation Studios, dont le patron, Hermen Hulst, a encouragé Kojima à revisiter et réinventer ce genre qu’il maîtrise depuis 30 ans.

Le jeu n’en est qu’à ses débuts, et sa production complète ne commencera qu’après la sortie de Death Stranding 2, prévue pour 2025. Kojima a donc été avare en détails, mais il a laissé entendre que le jeu serait lié à un projet de film, profitant du fait que Sony est également un producteur de cinéma et de musique. Il a parlé d’une expérience qui transcenderait les frontières entre le film et le jeu vidéo, sans préciser s’il s’agirait d’une adaptation ou d’un produit dérivé.

Kojima a également rappelé qu’en 2026, il fêterait ses 40 ans de carrière dans le jeu vidéo, depuis ses débuts sur MSX avec Penguin Adventure. Il a laissé entendre que cette date pourrait coïncider avec la sortie ou la présentation de son nouveau jeu, mais il est difficile de savoir s’il parlait du jeu ou du film, tant il aime brouiller les pistes.

Death Stranding 2 arrivera avant le jeu inspiré de Metal Gear Solid

En attendant d’en savoir plus sur ce mystérieux jeu d’action-espionnage, les fans de Kojima ont pu se délecter d’une nouvelle bande-annonce de Death Stranding 2, la suite du jeu d’aventure post-apocalyptique qui a marqué les esprits en 2019.

Le trailer, aussi étrange que fascinant, montre des scènes de combat à la guitare, de marionnette parlante, et de livraison de colis à travers le monde. Il devrait sortir en 2025.