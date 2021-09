Débrief du Playstation Showcase 2021, les Xbox Series S et X montent en puissance, Tesla veut utiliser des lasers pour nettoyer les pare-brise, le récap’

Les jeux PS5 ont été révélés lors du PS5 Showcase, Microsoft préparerait des versions plus puissantes des Xbox Series S et X, et Tesla dépose un nouveau brevet pour remplacer les essuie-glaces par des lasers.

Le PlayStation Showcase 2021 lève le voile sur les futurs jeux PS5, Microsoft prépare le lancement des versions améliorées des consoles Xbox Series S et X, Elon Musk et ses équipes prévoient d’équiper les Tesla de lasers pour remplacer les essuie-glaces, c’est le récap’ du jour.

Les sorties de jeux PS5 de 2021, 2022 et 2023 dévoilées par Sony

Le Playstation Showcase 2021 avait lieu ce jeudi 9 septembre et Sony a profité de l’occasion pour mettre en lumière ses futurs jeux PS5. Marvel est au centre de toutes les attentions chez PlayStation, avec Spider-Man 2, Wolverine et Les Gardiens de la Galaxie. En tête de classe, on trouve une catégorie tout entière : les remaster, avec Stars Wars Knight of the Old Republic, Uncharted, Alan Wake et enfin Rockstar. À côté des super-héros et des remaster, des titres attendus ont enfin fait surface, comme c’est le cas de God of War Ragnarök ou Gran Turismo 7. Vous trouverez plus de détails et la liste complète des jeux PS5 présentés durant le Playstation Showcase dans notre actu.

Lire > PS5 Showcase : God of War, KOTOR, Uncharted sur PC… le résumé de l’évènement

God of War Ragnarök – Crédit : Sony

Plus de puissance pour les Xbox Series S et X dès 2022

Le youtubeur « Moore’s Law Is Dead” affirme que la Xbox Series S de 2022 serait alimentée par un nouveau APU basé sur le procédé N6 de TSMC, lui donnant ainsi beaucoup plus de puissance. Même si le youtubeur n’a rien révélé sur l’avenir de la Xbox Series X, on s’attend également à des performances améliorées de la console la plus puissante de Microsoft. Cette Xbox Series X sortirait en 2023, soit un an après la nouvelle Xbox Series S. Si toutes ces informations sont correctes, cela signifie qu’à l’avenir les joueurs pourraient choisir entre quatre modèles de Xbox Series X/S.

Lire > Xbox Series S et X : vers des versions plus puissantes dès 2022

Xbox Series X et S – Crédit : Microsoft

Tesla veut remplacer les essuie-glaces par des lasers

Même si le design et les matériaux évoluent, le moyen de nettoyer nos pare-brise n’a jamais changé. Mais Elon Musk et ses équipes ont eu une idée folle : se passer du classique système de balais d’essuie-glace en les remplaçant par des lasers pulsés. Tesla a donc déposé un brevet selon lequel un ensemble de capteurs permettrait de déterminer avec précision la taille et l’emplacement d’une tâche sur le pare-brise. L’information serait alors transmise à l’ordinateur central qui procèderait au réglage du laser tant sur l’orientation que sur l’intensité. Un système un peu surréaliste mais qui serait suffisamment efficace pour se passer complètement des essuie-glaces traditionnels.

Lire > Tesla dépose un brevet pour remplacer les essuie-glaces par des lasers