Steam Deck : Valve officialise sa concurrente à la Switch

La guerre des consoles portables est ouverte. Alors que la Nintendo Switch régnait en maître incontesté, Valve propose enfin sa propre console portable. Info, prix, date de sortie, on vous dit tout.

Nous vous parlions, il y a peu, d’une console répondant au nom de code de SteamPal développée par Valve pour concurrencer la Nintendo Switch. Après une longue période de rumeur, c’est maintenant officiel, une console portable Switch-like devrait sortir cette année et relancer la concurrence sur un secteur où Nintendo détient un quasi-monopole.

Crédit : Valve

Cette machine marque donc le retour de Valve dans le hardware après l’échec commercial des Steam Machines, retirées du marché en 2018. Sur le papier, le Steam Deck s’annonce être un concurrent sérieux à la console Nintendo, Valve ayant plus de visibilité que des projets menés par Aya ou GPD auprès du grand public.

Matériel et logiciel

Le Steam Deck est une console portable proposant un écran 7 pouces de 1280 x 800 pour jouer en 720 p. Côté processeur, la console embarque un AMD APU composé d’un quad-core Zen 2, une partie graphique confiée à l’AMD RDNA 2 et offre 16 GB de RAM LPDDR5. Côté mémoire, la console offre de base 64GB de mémoire eMMC extensible par microSD. Cependant, Valve propose aussi des versions 256GB en NVME et 512 GB en high-speed NVME.

Pour ce qui est des contrôles, on retrouve les traditionnels sticks, la croix directionnelle, mais aussi deux trackpads. On retrouve à l’arrière deux gâchettes de chaque côté, ainsi que quatre boutons additionnels au dos de la console.

Crédit : Valve

La partie logiciel est une version modifiée de SteamOS qui est basée sur Linux. Bien évidemment, la console vous donnera accès à votre librairie Steam, mais pas uniquement. En effet, Valve annonce que le Steam Deck est une machine à part entière tournant sous Linux et permettra donc l’installation de logiciels tiers comme un navigateur.

À noter que vous pourrez l’utiliser avec un écran, un clavier, une souris et y installer également d’autres jeux que ceux présents sur Steam. La console sera compatible, par exemple, avec l’Epic Games Store, mais aussi avec les services de streaming.

Connectivité et accessoires

Le Steam Deck possède une prise jack et un port USB-C compatible HDMI, Ethernet et stockage USB. Il sera donc possible avec les accessoires adéquats de la connecter à une télévision, d’y brancher un ensemble clavier souris ou encore de connecter une clé USB afin de transférer les fichiers de votre choix.

En ce qui concerne la connectivité sans fil, la console propose le WiFi et le Bluetooth. Cependant, aucune information concernant les versions de ces protocoles sans fil.

Du côté des accessoires, Valve prévoit de commercialiser une station d’accueil servant de support et offrant les connectiques vidéo, USB, Ethernet supportées par la console si vous ne disposez pas d’adaptateurs multiports USB-C alimenté.

Prix, date et réservation

La console sortira en décembre de cette année aux États-Unis, au Canada, en Europe et au Royaume-Uni. Pour les autres zones, il faudra patienter jusqu’en 2022. Les réservations seront ouvertes ce vendredi 16 juillet à partir de 19 heures (heure française) sur le site officiel de Valve pour les joueurs ayant déjà effectué un achat avant juin 2021. Un bon moyen de contrer les bots et de donner la priorité aux joueurs. Comptez 5 euros de frais de réservation (remboursable et déduit de l’achat).

Pour ce qui est des prix :

la 64GB coûte 419 euros

la 256GB coûte 549 euros

la 512GB coûte 679 euros

À noter que chaque version « supérieure » offre un petit plus. Les 3 versions proposent l’étui de transport, mais la 512GB offre, entre autres, un meilleur traitement antireflet.

Source : pocket-lint