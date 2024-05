Des étoiles massives disparaissent subitement et on sait enfin pourquoi

© Canva

L’espace regorge encore de nombreux mystères, même si les scientifiques arrivent régulièrement à en percer. Il existe aussi des explications rationnelles à des phénomènes étranges, comme lorsque des araignées noires apparaissaient sur Mars récemment.

En revanche, les scientifiques peinaient à comprendre comment des étoiles massives pouvaient disparaître sans laisser de trace. L’Université de Copenhague vient peut-être de trouver la réponse à cette question.

L’Université de Copenhague a sûrement découvert pourquoi les étoiles massives disparaissent subitement

Les étoiles massives disparaissent habituellement dans une explosion de supernova, mais il arrive que certaines le fassent d’un seul coup, sans laisser de trace. Comment des étoiles massives peuvent-elles subitement se volatiliser ?

Des astrophysiciens de l’université de Copenhague viennent probablement de percer le mystère de leur disparition soudaine. Leur étude suggère qu’avec une masse suffisante, l’attraction gravitationnelle d’une étoile peut être si forte qu’il n’y a pas d’explosion à sa mort.

« Si l’on observe une étoile visible en train de subir un effondrement total, on pourrait, juste au bon moment, avoir l’impression de voir une étoile s’éteindre soudainement et disparaître du ciel. L’effondrement est si complet qu’il n’y a pas d’explosion, que rien ne s’échappe et que l’on ne voit pas de supernova brillante dans le ciel nocturne », explique l’astrophysicien Alejandro Vigna-Gómez.

L’Université de Copenhague se base sur l’étude du système VFTS 243 pour appuyer sa théorie. Leur analyse approfondie montre que le trou noir du système s’est très probablement formé immédiatement, sans explosion et sans passer par les étapes précédentes.

Bien sûr, les chercheurs doivent étudier d’autres systèmes pour étayer leur recherche, même si « VFTS 243 est le meilleur cas observable à ce jour pour la théorie des trous noirs stellaires formés par effondrement total » selon l’astrophysicienne italienne Irene Tamborra de l’Institut Niels Bohr.