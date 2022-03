Des TV OLED Samsung grâce à LG ? Un rétropédalage qui interroge

Samsung s’apprêterait à repartir à l’assaut de l’OLED – Crédit : Samsung

Depuis belle lurette, Samsung met en vente exclusivement des TV QLED, dont vous pouvez retrouver notre comparatif ici. Mais d’après Chosunbiz, le constructeur aurait acheté deux millions d’écrans OLED à LG Display. Le contrat aurait été paraphé pour une livraison cette année. Autrement dit, il semblerait que Samsung Electronics prévoit de lancer à l’avenir une gamme de TV OLED.

Cette information a de quoi surprendre, Samsung ayant abandonné l’affichage OLED depuis 2014 afin de privilégier sa technologie maison QLED. Qui plus est, s’associer avec LG pour obtenir des dalles OLED apparaît comme un aveu d’échec pour Samsung, le premier cité étant toujours dans l’ombre du second en Corée du Sud.

Samsung a besoin de l’OLED

Cette nouvelle gamme déboulerait donc aux côtés des modèles Neo QLED – connus pour leur système de rétroéclairage Mini LED de pointe. Mais aussi du modèle QD-OLED S95B, synonyme de couleurs améliorées et de luminosité accrue par rapport à l’OLED classique. Propulsé par le processeur Neural Quantum, celui-ci sera composé d’un « booster de luminosité et d’un mappage perceptif des couleurs », précise Samsung. Il sortira en mai prochain prochain en 55 et 65 pouces.

Reste toutefois à comprendre pourquoi Samsung s’est résolu à produire également des TV OLED. D’après Chosunbiz, « l’offre de dalles QD OLED de Samsung Display étant limitée, Samsung Electronics a besoin de dalles LG OLED pour maintenir la production et les ventes de téléviseurs ». Une réalité économique qui contraste toutefois avec les critiques de Samsung dirigées contre l’OLED.

Quand Samsung critique ouvertement l’OLED

Sur son site, la marque affirme ainsi que le QLED offre « de meilleurs contrastes et un noir ultra profond » mais aussi un rendu hautement réaliste des couleurs. Et le géant de la technologie de tancer ouvertement l’OLED. Cette dernière dégraderait les couleurs et la luminosité au bout de 20 000 heures d’utilisation, soit bien plus rapidement qu’avec la QLED, indique Samsung qui pointe enfin un autre gros atout de sa technologie.

Grâce à une haute luminance de crête, le QLED offrirait des images contrastées très nettes et ce même dans un cadre fortement éclairé. La luminosité est décidément le nerf de le guerre pour les constructeurs de TV. En début d’année, LG avait ainsi dévoilé l’OLED.EX qui autoriserait 30 % de luminosité supplémentaire.

