OLEX EX : LG Display dévoile le futur des écrans OLED, plus fins et lumineux

LG Display va profiter du CES 2022 pour dévoiler un bon nombre de ses innovations à venir cette année. La plus importante de toutes est l’arrivée de l’OLED.EX, une nouvelle technologie d’écran promettant des dalles OLED jusqu’à 30 % plus lumineuses. Mais pas que. Le géant sud-coréen a également présenté de nouveaux écrans OLED transparents et flexibles.

Une bien meilleure précision d’image et des écrans jusqu’à 30 % lumineux, tel est la promesse qu’a faite LG Display en amont du CES 2022 et en présentant sa nouvelle technologie d’écran : l’OLED.EX, acronyme d’Evolution et d’eXperience. Une technologie qui permettrait, sur le papier, d’améliorer la qualité d’image globale des panneaux OLED du fabricant, ainsi que leur design en grignotant un peu d’espace sur les bords.

Des écrans OLED plus précis et plus fins grâce au deutérium

C’est au travers d’un communiqué de presse que LG a dévoilé sa technologie OLED.EX. Selon le constructeur, cette dernière se base sur un « algorithme personnalisé » qui, à grand renfort de machine learning, permettrait de prédire les pixels qu’il faut éclairer, en fonction de ce que vous avez l’habitude de regarder. Selon LG, l’OLED EX permet d’offrir une luminosité d’écran 30 % plus élevée que les écrans OLED conventionnels.

Le pari aurait également été réussi, nous explique le constructeur, grâce à l’implémentation de deutérium à la place de l’hydrogène dans la composition chimique des panneaux OLED. Stabilisé, cet isotope de l’hydrogène permettrait aux pixels d’une dalle de briller avec plus d’intensité.

Cette technologie aurait également permis au fabricant de grignoter quelques centimètres sur la largeur des bords de ses téléviseurs, jusqu’à 30 %. Sur la base des écrans LG OLED de 65 pouces, cela permettrait de faire passer les bordures de 6 à 4 cm.

LG indique que ces écrans seront commercialisés à partir du second semestre de l’année 2022, avec des résolutions compatibles jusqu’en 8K.

D’autres nouveautés ont en outre été annoncées par LG, telles que l’arrivée de l‘IPS Black, une technologie LCD offrant un niveau de noir jusqu’à 35 % plus profond que les produits IPS existants. Comme l’année dernière, la firme a également levé le voile sur de nouveaux écrans OLED transparents dédiés au gaming et d’autres, conçus pour remplacer les fenêtres des rames de métro existantes. Ces derniers fourniront des informations utiles concernant les horaires du métro, la météo et les actualités, par exemple.

Pour mémoire, la firme avait déjà présenté un premier écran OLED transparent lors du CES 2021, ainsi qu’un autre, dédié au gaming. Pour l’instant, l’ensemble de ces nouvelles dalles et écrans n’ont ni de date de sortie en France, ni de fourchette de prix.

Source : TechPowerUp