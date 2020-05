Detroit Become Human, Beyond Two Souls et Heavy Rain débarquent bientôt sur Steam

Les trois jeux du studio Quantic Dream édités par Sony Interactive Entertainment vont bientôt faire leur arrivée sur Steam. Detroit : Become Human, Beyond : Two Souls et Heavy Rain seront jouables sur la plateforme de Valve dès le 18 juin !

Crédit : Quantic Dream

Voici une excellente nouvelle pour les joueurs PC qui n’avaient pas eu l’occasion de jouer aux productions du studio français Quantic Dream disponibles sur l’Epic Games Store. Les trois jeux étaient en effet des exclusivités PlayStation avant d’arriver sur PC l’année dernière. Epic Games avait alors obtenu le droit d’exclusivité pendant un an, empêchant Steam de les proposer dans son catalogue. L’exclusivité touche désormais à sa fin puisque Detroit : Become Human, Beyond : Two Souls et Heavy Rain seront bientôt disponibles sur Steam en plus d’Epic Games Store. Quantic Dream vous a d’ailleurs réservé une deuxième surprise à l’occasion des deux ans du jeu Detroit : Become Human.

Detroit Become Human, Beyond Two Souls et Heavy Rain offrent des aventures uniques et poignantes

Les trois jeux de Quantic Dream proposent une expérience assez différente de ce qui est disponible sur le marché vidéoludique. En effet, le joueur est embarqué dans une aventure interactive ayant plusieurs branches scénaristiques. Si vous n’êtes pas familiers avec ce type de jeu, c’est un peu comme un roman à choix multiples. Les choix faits par les joueurs ont des répercussions conséquentes sur l’histoire.

Heavy Rain fête cette année ses 10 ans depuis sa sortie sur la PlayStation 3. C’est un thriller psychologique qui a reçu d’excellentes critiques. Vous y incarnez quatre personnages différents qui traquent un tueur en série très particulier. Beyond : Two Souls, sorti en 2013, vous met dans la peau d’une jeune femme prénommée Jodie Holmes et dans celle de l’entité surnaturelle Aiden qui la relie. L’aventure peut être partagée en local avec un ami qui incarne donc le personnage libre.

Enfin, Detroit : Become Human a connu un fort succès à sa sortie en 2018. « Avec des acteurs de renommée mondiale comme Jesse Williams (Grey’s Anatomy), Clancy Brown (La Caravane de l’étrange), Lance Henriksen (Aliens, le retour), Bryan Dechart (True Blood) et Valorie Curry (Twilight), Detroit: Become Human met le destin de l’humanité et des androïdes entre vos mains, en vous plongeant dans un futur proche où les machines sont devenues plus intelligentes que les humains », selon la description du jeu sur le site.

Une édition collector bientôt disponible en précommande

Qu’en est-il de la surprise de Quantic Dream alors ? Et bien, le studio a annoncé sur Twitter la sortie d’une édition collector de Detroit : Become Human qui accueille notamment une magnifique figurine LED de 27 cm mettant en scène Kara tenue par un bras robotisé.

Because surprises are better when there’s two, here’s a glimpse of the upcoming Detroit: Become Human Collector's Edition! Preorder available soon. #QuanticStream pic.twitter.com/JkUhHSNmpS — QUANTIC DREAM (@Quantic_Dream) May 25, 2020

De plus, il ne faut pas oublier de préciser que ces jeux ont été remasterisés sur PC avec de meilleurs graphismes, une résolution 4K et un framerate de 60 FPS. Les démos de chaque titre sont déjà disponibles au téléchargement sur Steam si vous voulez tenter l’expérience ou si vous n’avez pas assez de patience pour attendre jusqu’au 18 juin.

Source : PC Gamer