Beyond Good & Evil 2 : Ubisoft évoque enfin le jeu et donne une excellente nouvelle

À l’occasion de la sortie de Beyond Good & Evil – 20th Anniversary Edition, Ubisoft évoque pour la première fois depuis longtemps Beyond Good & Evil 2. Bonne nouvelle, le jeu est toujours en développement.

Beyond Good & Evil 2 fait partie des plus grandes arlésiennes du jeu vidéo. Finira-t-il enfin par sortir comme Duke Nukem Forever, Cyberpunk 2077 ou Final Fantasy 15 ? Les fans l’espèrent de tout cœur, même si Ubisoft n’évoque plus du tout le projet depuis quelques années.

Cependant, l’annonce récente du remaster du légendaire Beyond Good & Evil a redonné de l’espoir à toute une communauté. Un post du compte officiel du jeu sur les réseaux sociaux va définitivement relancer l’attente des joueurs.

Ubisoft confirme que Beyond Good & Evil 2 est toujours en développement

Beyond Good & Evil – 20th Anniversary Edition sort ce 25 juin sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch. L’occasion pour les joueurs de (re)découvrir cette œuvre mythique du jeu vidéo dans des conditions optimales.

Le compte officiel du jeu sur X a publié un thread contenant plusieurs informations importantes comme le prix du remaster conçu avec Virtuose Games ou la disponibilité de ses versions physiques et digitales. Au détour d’un des posts, Ubisoft glisse que Beyond Good & Evil 2 « est toujours en développement ».

Voilà qui va faire grandement plaisir aux joueurs, sachant que le titre ne fait plus parler de lui depuis plusieurs années. Le départ de Michel Ancel d’Ubisoft Montpellier en 2020 avait déjà sérieusement inquiété la communauté et le silence radio qui s’ensuivit depuis ne présageait rien de bon. Finalement, le projet n’a pas été abandonné par le studio français.

Rappelons que l’annonce de BGE 2 date tout de même de 2008 et que son dernier trailer remonte à l’E3 2018. Espérons que la préquelle du jeu original ne connaissent pas le même destin que Scalebound, TimeSpiltters 4 ou Silent Hills, mais suive plutôt la trajectoire du reboot de Perfect Dark ou de S.T.A.L.K.E.R. 2, projets attendus de longue date et plus concrets que jamais.